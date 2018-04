Vodafone si vypůjčí síť U:fona. Vyzkoušeli jsme modem pro obě sítě

Vodafone jako jediný tuzemský operátor nemá v záloze datovou síť. O2 má pro data síť CDMA, T-Mobile pak síť s obchodním názvem 4G. A přestože se Vodafone po letech rozhodl investovat do své 3G sítě, musel se poohlédnout i po dalším řešení. A protože zhruba ve stejné době pochopili majitelé U:fona, že je třeba změnit strategii, můžeme spekulovat o budoucí blízkosti obou sítí. V každém případě nyní bude Vodafone síť U:fona využívat.

U:fon má k dispozici relativně perspektivní (ovšem v Evropě dost exotickou) technologii CDMA EV-DO Rev. A., jejíž potenciál ale nedokázal využít. Na druhou stranu, Vodafone začal pokrývat signálem 3G (UMTS) celou republiku, ale logicky se pustil nejprve do největších měst. A navíc samotná síť UMTS, vzhledem k frekvenci na které 3G (přesněji řečeno WCDMA) pracuje, není pro celoplošné pokrytí ideální a ani nejlevnější.

Kdo co získá U:fon by mohl spoluprací s Vodafone získat prostředky pro další rozvoj své sítě. Ten bude zároveň plánovat tak, aby odpovídal požadavkům největšího zákazníka, tedy Vodafonu. Vodafone se nabídkou rychlého internetu přiblíží dvojici konkurentů.

Přeprodej internetového připojení, tedy to, co teď oba operátoři připravují, není v Česku ničím úplně novým. Právě takto nabízí většina pevných operátorů ADSL od O2 (dokonce včetně T-Mobile). V mobilních sítích ale hovoříme o novince. Pro oba operátory je to výhodná volba. Vodafone získá rychle připojení pro místa, kde nebude mít 3G, U:fon se zase nebude muset zabývat podporou uživatelů, což mu dříve opravdu nešlo.

Jelikož 3G (WCDMA) u Vodafone a CDMA u U:fona jsou dvě odlišné technologie, je nutné mít i speciální modemy, aby bylo možné smysluplně obě služby využívat. Podobná zařízení mají i konkurenti, O2 kombinovaný modem pro GSM/3G a svou CDMA síť a T-Mobile modem kombinující GSM/3G a službu s obchodním názvem 4G. Vodafone s U:fonem tak přinesou na trh kombinovaný modem AnyData ADU-770WL, který jsme měli možnost exkluzivně vyzkoušet. V oficiální nabídce Vodafonu by se měl modem podle našich informací objevit v průběhu září.

Mobilní internet bez mobilu Vedle specializovaných modemů, jako je ten testovaný, nejsou na trhu dobře vybavené mobily, které podporují zároveň 3G a síť CDMA u U:fona. A šance, že se objeví mobily od známých značek, s podporou obou sítí, je minimální, spíš nulová.

Malý, ale zatraceně šikovný

Modem pochází od stejného výrobce, který jej dodával O2, tedy od jihokorejské společnosti AnyData. Oproti tři roky starému přístroji je zde velký posun především v designu.

Příjemně nás překvapila především integrovaná flash paměť s ovladači. Uživatel tak s sebou nemusí nosit žádné otravné CD. Modem stačí připojit do USB portu a vše se nainstaluje automaticky. Alespoň v případě, že používáte Windows.

Větší rozměry modemu jsou dány přítomností dvou mobilních čipsetů. V krabičce jsou tedy, stejně jako v případě AnyData ADU-630HW u O2, dvě nezávislé technologie. To sice znamená poměrně vyšší energetickou náročnost, ale na rozdíl od modemu O2 se novinka dokáže dobíjet z USB portu i za provozu. Připojovací kabel sice umožňuje i zapojení napájení, adaptér však v dodávce není. V krabičce jsou také dvě antény. Pro GSM je anténa integrovaná. Pro CDMA pak také, u něj je ale k dispozici možnost připojit i externí anténu. Jak ukázaly naše testy, je CDMA na kvalitu signálu poměrně citlivé. Přídavná anténa je tedy dobrou volbou.

Nejpozději do konce roku by měla společnost Qualcomm nabídnout čipset, který zvládne obě technologie (dokonce včetně LTE). Pak bychom se mohli dočkat modemů velikosti dnešních Flash disků. Dá se očekávat, že pokud se společný projekt obou operátorů osvědčí, modem s jedním čipsetem dorazí i na náš trh.

Rychlé připojení na druhou

Budovaná 3G síť Vodafone by díky technologiím HSDPA a HSUPA měla teoreticky zvládnout rychlost až 7,2 Mb/s. U:fonova technologie CDMA 2000 EV-DO Rev. A rychlost až 3,1 Mb/s. To znamená, že díky novému modemu máme k dispozici dvě opravdu rychlé technologie. V praxi se samozřejmě teoretickým hladinám ani zdaleka nepřiblížíme. Během testování na různých místech Prahy nás ale modem přesvědčil.

Vzhledem k tomu, že Vodafone má na své 3G síti výrazně méně zákazníků než například O2, je jeho síť (zatím) poměrně volná a prostupná. Vodafone tak během testování potvrdil výsledky z našeho nedávného testu 3G modemů (test si přečtěte zde) a rychlosti se standardně pohybovaly nad 1 Mb/s. To považujeme za skvělý výsledek. Velmi příjemných hodnot mezi 200 a 500 kb/s dosahoval i upload.

U:fon splnil očekávání, když se rychlost připojení pohybovala obvykle v rozmezí 200 až 400 kb/s pro download a 150 až 400 kb/s pro upload. V obou případech je to dostatečná rychlost připojení pro pohodlnou práci s internetem. Modem byl navíc stabilní a s náhodnými pády jsme se, krom případů, kdy jsme je úmyslně vyvolali, nesetkali.

Vzhledem k tomu, že hovoříme o mobilní technologii, byly v kvalitě připojení pochopitelně výkyvy. Ve všech případech se ale ukázalo, že U:fonova síť byla rychlejší než EDGE od Vodafonu. Software dodávaný k modemu je navíc poměrně inteligentní. Pokud zjistí, že je k dispozici rychlejší připojení, nabídne jej. Modem přitom preferuje 3G před CDMA. V systému jsou ale dva modemy, lze si tak vytvořit ručně vytáčené připojení jen pro konkrétní technologii.

V okamžiku, kdy ztratíte signál 3G, nabídne přechod na CDMA. Pokud je naopak k dispozici 3G, můžete jediným klikem myši přejít na rychlejší variantu připojení. Vše funguje zcela automaticky. Dojde sice ke změně IP adresy, ale při běžném procházení internetu či práci s e-maily si téměř nemusíte všimnout změny.

První vlaštovka

Společný produkt Vodafone a U:fona je jakousi první vlaštovkou. V minulosti naši operátoři hodně diskutovali o sdílení sítí, ale k žádnému výsledku nedošlo. Spojení Vodafonu a U:fona dává zákazníkům možnost využít dvě aktuálně nejlepší technologie pro mobilní internet, které jsou komerčně k dispozici. Velkou výhodou může být kombinovaný modem zejména pro uživatele, kteří jsou často na cestách a stávalo se jim, že po opuštění větších měst se jejich připojení výrazně zpomalilo. Kombinovaný modem přidává do zálohy ještě CDMA, takže propad v rychlostech není tak velký.