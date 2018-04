Vodafone se domluvil s T-Mobile na sdílení sítě

Konečná dohoda by podle generálního ředitele Vodafonu CR Grahama Mahera mohla být podepsána během několika měsíců.

"Klíčovým přínosem případné dohody obou společností by mohlo být lepší pokrytí, a tím i dostupnost služeb pro zákazníky při zmenšených nárocích na počet základnových stanic a tedy i snížení negativních dopadů na životní prostředí," uvedli operátoři ve společném prohlášení.

Podle Mahera by nemělo mít sdílení infrastruktury s dalším operátorem žádný vliv na nabízené služby. "Je to jako když dvě letecké společnosti používají to samé letiště pro vzlet a přistání. Stále ale nabízí zcela rozdílné ceny a služby. Sdílená síť stejně jako letiště zajistí provoz, ale neovlivní nabídku služeb ani neznamená jejich sdílení," řekl ČTK.

Jednání, která inicioval Vodafone, jsou podle mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové teprve v počátcích, a proto nelze říci, kterých síťových prvků a za jakých podmínek by se spolupráce týkala.

Podobně spolupracují operátoři například v Německu, Velké Británii, Švédsku nebo Austrálii. Záměr operátoři konzultovali s Českým telekomunikačním úřadem i s antimonopolním úřadem. "Konzultovali s námi tu ideu s tím, jestli neodporuje novému regulačnímu rámci EU a podle nás neodporuje," řekl ČTÚ předseda ČTÚ Pavel Dvořák.