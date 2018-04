Vodafone se bude chlubit super rychlým internetem

Už za čtrnáct dní tak na výstavišti v Hannoveru spustí ve svém testovacím stánku mobilní širokopásmové připojení přes HSDPA. To na veletrhu poběží rychlostí 10 Mbps.

Konkurence pro ADSL na pevných linkách je už tedy na dosah. Pro HSDPA bude Vodafone nabízet datovou kartu ale i telefony. Smlouva se Samsungem jim zaručuje dodávku Samsungu SGH-Z560, které výrobce představil na nedávném 3GSM kongresu v Barceloně.

Stávající rychlost, kterou dosahuje komerční připojení přes tuto technologii se zatím pohybuje kolem 1,8 Mbps, ale jak německý Vodafone, tak T-Mobile chtějí dále zrychlovat.

T-Mobile chce do konce roku 2008 dosáhnout u HSDPA nejvyší možné rychlosti 14,4 Mbps a do konce roku 2010 by se měla data v mobilní síti růžového operátora prohánět dokonce rychlostí 20 Mbps. - více zde...