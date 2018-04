Denní neomezený roaming za 69 korun. Vyplatí se jen někdy

Tarif Vodafone Roaming na den je určen zejména pro zákazníky, kteří chtějí i během cest po 41 evropských zemích naplno využívat výhody domácího tarifu. Od 1. července ho budou moci navíc využívat za ještě výhodnějších podmínek. Během letních měsíců bude totiž Vodafone účtovat jednorázový poplatek ve výši pouze 69 korun. Tedy o třicet korun méně oproti standardně účtovanému dennímu poplatku tarifu Roaming na den.

Nižší cena se přitom nijak nepromítne v jakémkoliv omezení. I nadále tak lze čerpat volné jednotky aktuálně využívaného domácího tarifu, příchozí hovory i SMS jsou stále zdarma. V rámci poplatku mají zákazníci i nadále k dispozici denní datový limit 100 MB. V případě vyčerpání datového objemu pak přenosová rychlost klesne na 20 kbps.

Denní roamingový tarif mohou využívat zákazníci, kteří mají Tarif na míru, Férový tarif, tarif Start nebo Red tarif. Denní roaming má smysl zejména v případě, kdy využívají tarif s neomezeným voláním a SMS.

U tarifu Red do sítě mohou zákazníci využít totiž pouze 130 volných minut do ostatních sítí. Neomezené volání/SMS do sítě Vodafone u denního roamingu využívat nelze. Pokud během pobytu v zahraničí 130 volných minut vyčerpají, je každá další minuta hovoru zpoplatněna částkou 6,55 Kč. Tedy vyšší sazbou než v případě Vodafone World Roamingu. Pokud zákazník využívající Roaming na den vyčerpá volné SMS, vyjde jej odeslání každé další textovky na 1,51 Kč.

Jednorázový poplatek denního roamingu operátor účtuje až ve chvíli aktivace odchozím, nebo příchozím hovorem, odeslanou SMS či připojením k internetu. Po aktivaci denního roamingu lze volné jednotky domácího tarifu využívat do nejbližší půlnoci.

Vyplatí se tedy hovory plánovat. Čím dříve si zákazník tento roamingový tarif aktivuje, tím déle bude moci v daný den výhody domácího tarifu čerpat. Pouze v případě hovoru, který je započat před půlnocí a ukončen až následující den, není další denní poplatek účtován.

Pokud byste při cestování po Evropě dali přednost tarifu Vodafone World Roaming, v němž operátor zohledňuje nařízení Evropské unie o maximálních roamingových sazbách v členských zemích (více čtěte zde), uskutečnili byste za shodných 69 korun například jen pětiminutový odchozí hovor, stejně dlouhý hovor přijali a odeslali 14 SMS.