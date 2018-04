Vodafone má úplně nové tarify. Přidává druhou SIM a úložiště

Vodafone tarify rozdělil na dvě skupiny. Na neomezené Red LTE a na základní tarify smart. Red LTE jsou nyní jediné neomezené tarify a začínají na 749 korunách s úvazkem. Druhou skupinou jsou obyčejné tarify bez neomezeného volání, které Vodafone nazývá Smart tarify. Jsou dva a jmenují se podle počtu volných minut kamkoliv. Základní cena s úvazkem je 349 korun.

V principu klasický neomezený tarif (Red) Vodafone zdražil o 50 korun, ale přidal druhou SIM a datové úložiště. Úplně nejnižší tarif je nyní dražší o 100 korun a s tím původním ho lze jen obtížně srovnávat, má zcela jinou strukturu.

Nové tarify, které plně nahradí stávající nabídku, si budou moci aktivovat zákazníci operátora od 13. září. U všech tarifů operátor dělí nabídku pro nefiremní a firemní zákazníky. Základní ceny jsou stejné, liší se ale ceny bez úvazku.

Tarify Red LTE

U tarifů Red LTE získají k neomezeným hovorům a SMS do všech sítí navíc i druhou, tentokrát pouze datovou SIM zdarma. Tu bude možné využít pro tablet, modem či notebook. Datový limit je však pro obě SIM sdílený. Konkurence si za druho udatovou SIM (třerba do tabletu) účtuje 100 korun měsíčně.

V případě potřeby vyššího objemu dat, zejména pak u základních tarifů s FUP 1,5 GB, bude možné datový limit trvale navýšit o 1 GB. Služba Zvětšení datového limitu balíčku je zpoplatněna 99 korunami měsíčně a je možné ji využít u kteréhokoli z nových tarifů. Uživatel tak může mít měsíčně k dispozici až 11 GB dat, a to v případě tarifů Red LTE Premium a Business Red LTE Premium. Měsíční paušál obou tarifů je shodný, a sice 1 499 korun.

Jedním ze zásadních rozdílů mezi tarify pro nefiremní a tarify pro firemní zákazníky je velikost datového úložiště, které mají u nových tarifů Red LTE k dispozici. Firemní zákazníci mohou oproti nefiremním využívat vždy dvojnásobnou velikost úložiště. U základních tarifů Red LTE a Business Red LTE se shodným měsíčním paušálem 749 korun činí velikost úložišť 8 a 16 GB, nejvíce pak zákazníci získají u prémiových tarifů. Nefiremní 32 GB, firemní pak 64 GB.

Osobní schránka, do níž bude možné přistupovat prostřednictvím jednoduché mobilní aplikace, bude uživatelům sloužit k ukládání fotografií, videí či jiných dat. Přístup do úložiště Vodafone Cloud je chráněný heslem, uživatel tak do něj může přistupovat z každého zařízení nebo počítače připojeného k internetu.

Kromě základních tarifů získají nefiremní i firemní zákazníci ke zbývajícím dvěma tarifům vždy jednu licenci Premium verze zabezpečení Vodafone Protect a kredity pro nákup obsahu ve Vodafone galerii.

Vodafone Red LTE Tarif Volání/SMS do všech sítí FUP (sdílený) Vodafone Cloud Balíček volání do/ze zahraničí Balíček dat v zahraničí Měsíční paušál (s úvazkem) Red LTE neomezeně/ neomezeně 1,5 GB 8 GB -/- - 749 Kč Red LTE Plus neomezeně/ neomezeně 4 GB 16 GB 1000 min. v zóně 1 + SK/- - 999 Kč Red LTE Premium neomezeně/ neomezeně 10 GB 32 GB 1000 min. v zóně 1 + SK/600 min. v zóně 1 300 MB 1 499 Kč Business Red LTE neomezeně/ neomezeně 1,5 GB 16 GB -/- - 749 Kč Business Red LTE Plus neomezeně/ neomezeně 4 GB 32 GB 1000 min. v zóně 1 + SK/- - 999 Kč Business Red LTE Premium neomezeně/ neomezeně 10 GB 64 GB 1000 min. v zóně 1 + SK/600 min. v zóně 1 300 MB 1 499 Kč

Ceny tarifů při dvouletém úvazku startují na částce 749 korun, tedy o 50 korun dráže než v případě stávajícího tarifu Red. U dvou zbývajících tarifů jsou měsíční paušály shodné se stávající nabídkou Red, nejvyšší tak vyjde na 1 499 korun. Výše paušálů jsou shodné pro nefiremní i firemní zákazníky. Bezúvazkové varianty tarifů Red LTE pak nefiremní zákazníky vyjdou o stokoruny dráže. Red LTE bez úvazku stojí 936 korun, Red LTE Plus 1 248 a Red LTE Premium pak 1 874 Kč.

Smart tarify

Dvojici nejnižších tarifů Start a Red do sítě, u nichž mohli zákazníci dosud využívat neomezené volání a SMS v síti, pak operátor nahrazuje tarify Smart 100 a Smart 250. Právě neomezené volání v síti operátor u dvojice nových tarifů nahrazuje volnými minutami do všech sítí. U Smart 100 jich mají zákazníci k dispozici 100, u Smart 250 lze provolat až 250 minut. Minutová sazba nad rámec volných minut pak zůstává beze změny, činí 3,49 koruny.

Kromě tarifu Smart 100, u něhož jsou k dispozici volné SMS pouze do sítě Vodafonu (SMS mimo síť stojí 1,51 Kč), obsahují ostatní tarify neomezené SMS do všech sítí. V případě nových tarifů Smart pak mají zákazníci k dispozici od 100 do 300 MB dat. I v tomto případě mohou využít službu Zvětšení datového balíčku. U tarifů Smart však zákazníci za 99 korun získají pouze 250 MB dat. Bez ohledu na zvolený tarif pak mají k dispozici 1GB cloudové úložiště.

I v tomto případě mohou Dvojice základních tarifů Smart vyjde při dvouletém úvazku na 349 korun měsíčně, tarify s 250 volnými minutami pak stojí měsíčně o 200 korun více. Při bezúvazkové variantě je nutné počítat u tarifů pro nefiremní zákazníky s vyšším měsíčním paušálem, tarif Smart 100 v takovém případě stojí měsíčně 436 korun, Smart 250 pak 686 korun.