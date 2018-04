Vodafone: půl milionu písniček, zajímavé mobily a levné volání

Vodafone Group je britská telekomunikační skupina, která má své sítě v řadě zemí Evropské unie, ve Východní Asii a v USA. Společnost byla založena v roce 1984 pod názvem Racal Electronics.

V roce 1991 se pak od Racal Electronics vyčlenil coby samostatná společnost nový současný telekomunikační gigant - Vodafone. Vodafone je známý zejména masivní podporou mobilních datových služeb pod hlavičkou Vodafone Live! a je největším světovým mobilním operátorem.

Vodafone – Manchester United mezi operátory

V nabídce svých služeb má všechny současné možnosti na západních trzích. Má podíly nebo přímo vlastní operátory v šestadvaceti zemích světa, a jeho šedesát tisíc zaměstnanců se stará o 151,8 milionu zákazníků. Dosavadní působnost i akviziční plány pak potvrzují signalizovaný záměr společnosti vytvořit panevropskou mobilní síť. Celková kapitalizace Vodafone Group přesahuje částku 93 miliard britských liber.

Nejznámější službou Vodafone je jeho portál Vodafone live!. Podobné portály provozují u nás T-Mobile (t-zones) a Eurotel, který se názvem nechal pravděpodobně inspirovat v Británii, má svůj Eurotel live!.Oskar má svou Samoobsluhu. Na WAPovém portálu si můžete vyřídit poštu, stáhnout nové melodie, uvítací tóny, hry a podobně.

Vodafone live! dnes nabízí všechny dostupné služby sítí třetí generace. Mezi ně samozřejmě patří videohovory, stahování hudby, videa a další klasické výhody nové generace mobilních sítí.

Vodafone se hodně soustředí na mobilní data a nové trendy v telekomunikacích. Budoucnost podle operátora si můžete prohlédnout zde.

Vodafone: levné tarify, písničky, mapy a super mobily

Jako základ má britský operátor dvě verze předplacených karet Smartplus a Smartstep. Ty jsou odlišeny podle délky volání. Zatímco Smartplus ma zvýhodněné volání o víkendech, Smartstep zvýhodňuje volání po třetí minutě a po třetí odeslané textovce jsou další také levnější.

Pro paušální zákazníky je nabídka také různorodá. Pět měsíčních paušálů je odstupňováno podle počtu volných minut 30, 100, 200, 500 a 1000. Na rozdíl od Oskara nemá stejnou cenu za volání do všech sítí, ale naopak striktně ceny volání odlišuje. Podobně jako český Eurotel poskytuje zdarma surfování po portálu Vodafone Live!

Vodafone na CeBITu ústy svého šéfa Aruna Sarina také avizoval, že plánuje razantní změnu svých tarifních programů. "Zhruba desetina zákazníků nechce žádnou podporu ze strany operátora," zmínil v souvislosti se zlevňováním. Předpokládáme, že půjde o podobnou službu jako je Oskarova Po svém (sleva na volání, pokud se vzdáte měsíčního vyúčtování a infolinky zdarma).

Vodafone ve spolupráci s firmou m-spatial provozuje navigační systém MapWay, který vás podobně jako GPS dovede k cíli cesty uživatelů portálu Vodafone Live!. Systém obsahuje přes dvacet milionů budov po celé Británii a během vašeho cestování vám zvýrazní na mapě restaurace, obchody, zastávky hromadné dopravy a nebo historicky významné budovy. Vodafone je téměř synonymem pro služby sítí třetí generace. Mezi ty, které nabízí již dnes, patří stahování písní. Německý Vodafone jich nabízí přes půl miliónu. Uživatel, jehož mobil podporuje sítě 3G, si může písničku stáhnout, na mobilu rovnou poslechnout a potom ji vypálit na CD až třikrát a dále poslouchat třeba na domácí věži. Kvalita mobilní hudby je srovnatelná s moderními přehrávači. Cena jedné písničky včetně dalšího užití je dvě eura, za pět euro si můžete stáhnout písničky tři. Vodafone ale nabízí speciální balíček pro 3G, který zahrnuje stáhnutí jedné písničky měsíčně. Vodafone nabízí v Evropě širokou paletu telefonů. Mnohé z nich se u nás běžně neprodávají, v některých případech se pak jedná o speciální varianty dobře známých mobilů. Exkluzivní smlouvu s Vodafone má například Sharp, Blackberry, Sendo a i mnohé exotické značky, jako je VK Mobile nebo Innostream. Nabídka se liší podle země v které Vodafone působí. Někde jsou v nabídce mobily značky Alcatel, jinde je nenajdete. Tam kde Vodafone provozuje sítě třetí generace, nabízí aktuální nabídku mobilů pro tyto sítě. V nabídce jsou telefony od Motoroly, Sharpu, Nokie, Samsungu a aktuálně i od společnosti Toshiba. Příchodem Vodafonu na náš trh se nabídka mobilů jistě rozroste. Těšit se můžeme na mobily značek Sendo, Blackberry a Sharp. Na to, co za konkrétní modely Vodafone na našem trhu nabídne, si budeme muset ještě chvíli počkat. Je ale jisté, že se širší nabídkou telefonů přijdou i nižší ceny a výraznější konkurenční boj. Ztrácet budou především velcí výrobci.



Změní se něco příchodem Vodafone na náš trh?

Názory se různí, ale analytici se shodují, že vstup světové mobilní jedničky na český trh by zvýšil konkurenční tlak na trhu, ale nemusel by se projevit razantním snížením cen pro běžné zákazníky.

Odborníci očekávají, že se operátoři poperou především o lukrativnější firemní klienty. „V Maďarsku je Vodafone také jako trojka na trhu a do cenové války se nepustil,“ připomíná Jan Slabý z Wood&Company. „Bude záležet, jestli bude český trh pro Vodafone klíčovější než maďarský a bude se snažit stát jedničkou,“ dodává Slabý. Na některé trhy západní Evropy takovým způsobem na trh vstoupil. Tam jsou však podle analytiků lepší ceny a marže než ve východní a střední Evropě.

Pro běžné zákazníky by vstup Vodafone znamenal především nové služby, zlevnit by mohlo volání ze zahraničí, kde má Vodafone výrazně lepší vyjednávací pozici než Oskar. Stejně tak jako nadnárodní skupiny má výhodu při nákupu mobilních telefonů od výrobců, jednak co se týká novinek, jednak i cen přístrojů.

T-Mobile – německý přístup

Příchod T-Mobile do České republiky byl první vlaštovkou obsazování české mobilní scény velkými firmami. Mnohé zákazníky si nový majitel rozhněval krokem, který nikdo nečekal, a to zrušením volné SMS brány.

Německý operátor patří velkému kolosu Deutsche Telekom. Nápadně tak připomíná tuzemský model, kdy mobilní Eurotel vlastní Český Telecom. Vznikl v prosinci roku 1999 a jako jediný z velkých hráčů na scéně má i americkou divizi.

Ve své síti už provozuje služby třetí generace. Tuzemský T-Mobile už má tuto licenci také, ale spustí ji až v lednu roku 2007. Deutsche Telekom má také podíl ve slovenském EuroTelu, který také v polovině letošního roku změní název na jednotný T-Mobile.



Orange – francouzská příchuť Eurotelu?

Jelikož Vodafone odstoupil z tendru, ze kterého má vyjít nový majitel Českého Telecomu a tím i jeho mobilní odnože Eurotel, už zůstává ve hře už jen France Telecom, jehož mobilní sekce Orange si na Eurotelu určite ráda smlsne. Původní spekulace, že Vodafone bude novým majitelem Eurotelu tak vyřešil britský operátor jednoduchým řezem do živého, a vyrazil cestou menšího odporu k Oskaru.

Orange operuje v osmnácti zemích světa světa a poskytuje služby padesáti milionům zákazníkům. Z nám nejbližších zemí třeba i na Slovensku. Tam rozpoutal v poslední době menší cenovou i technologickou válku při zavádění EDGE a při nastavování cen volání na pevné linky. Tam nabízí český maximobil Jablotron GDP II za 390 korun s tarifem Domov 45.

Operátor začal své působení na mobilním trhu v roce 1994, kde získal čtvrtou mobilní licenci ve Velké Británii. Pod křídla France Telecom se dostal v roce 2000, kdy jej francouzský operátor vykoupil za 25,1 miliardy liber ze skupiny Vodafone AirTouch. Na přelomu tisíciletí se chtěl protlačit i na český trh, když zpochybňoval udělení třetí GSM licence tehdejšímu Českému mobilu.