Vodafone prý chystá speciálního operátora pro chudé

Podle informací agentury dpa-AFX mají stejné úmysly i v italském zastoupení Vodafone. V síti mateřské společnosti by tak začal nabízet služby virtuální operátor zaměřený na nejjednodušší služby. - více zde...

Šéf německého Vodafone Friedrich Joussen však narozdíl od britského vedení tvrdí, že by ke spuštění dojít nemělo, už jen proto, že značka Vodafone zaznamenala letos v Německu nárůst oblíbenosti a bylo by nevhodné tříštit síly. Jen od června do září získal operátor 539 tisíc nových zákazníků a předhonil jedničku německého trhu, T-Mobile.

Z ústředí německého Vodafonu se také často ozývají hlasy, že v současné době není pro nového operátora v Německu místo. Britové vlastní silnou značku a chtějí se etablovat na německém trhu jako lídr v inovacích a zaměřit se hlavně na UMTS a služby s tím spojené. Levná značka by mohla tuto jeho image poškodit. Dosud v levném segmentu působí Simyo, dceřiná společnost operátora E-plus, a O2, který nabízí levné smlouvy prostřednictvím svých partnerů jako je třeba síť prodejců kávy Tchibo. - více zde...

Simyo byl jen začátek

Simyo, levný operátor ve službách E-Plus, má přes 300 tisíc zákazníků se smlouvou. V zákulisí se hovoří, že Tango by mohlo rychle získat až 700 tisíc zákazníků. Simyo se zaměřuje na mladé, technicky zaměřené zákazníky, kteří často nakupují přes internet. Dalším cílem by mohla být početná turecká menšina v Německu.

Podle mínění expertů, bude muset Vodafone do levnějšího segmentu taky jednou vstoupit. Donutit by jej k tomu měl především konkurenční tlak. T-Mobile možnost druhé značky odmítá. Šéf operátora René Obermann vidí cestu spíš v sestavení speciálních tarifů pro zákazníky poptávajících nižší ceny. Podle informací německých médií má ale firma také připravený scénář s druhou značkou.

Vodafone už nedávno přišel se službou, která by měla konkurovat hlavně pevným linkám. Němečtí telefonisté tak zaplatí šedesát haléřů za minutový hovor. - více zde...

Jak by mělo Tango vypadat?

Vodafone chce dále rozvíjet svou nabídku UMTS služeb, tím se ale uvolní kapacity v síti GSM. Druhá značka by se měla zaměřovat na zákazníky, kteří požadují minimum služeb a se svým mobilním telefonem chtějí jen volat.

Tady by mělo nastoupit Tango. S příznivými cenami a novou značkou, má potenciál přilákat nové zákazníky bez dopadu na image Vodafonu. Tango by operoval jako virtuální operátor, pro zákazníky, kteří by si koupili SIM kartu přes internet a spravovali účet sami, s minimem asistence. Za to budou odměněni nižšími cenami za volání. Tedy obdoba Oskarovy služby Po svém, kterou český operátor spustil letos na jaře. - více zde...

Před nástupem levných nabídek se operátoři v Německu nemohou zavírat oči: „Až sedm miliónů zákazníků, by bylo ochotno si svoji SIM kartu koupit přes internet, pak tento trh získává na významu“, tvrdí Martin Gutberlet z agentury Gartner. Pak není otázka jestli Vodafone na tento trh vstoupí, ale kdy.

Navzdory statistikám o počtu aktivních SIM karet, vlastní v České republice mobilní telefon okolo 75 % obyvatel. Prostor pro virtuální operátory, kteří by se snažili oslovit specifické skupiny uživatelů, by tu jistě byl také.