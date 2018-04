Vodafone prohrál spor o miliardu s Telefónikou O2

Vodafone po Telefónice požadoval za toto chování miliardu korun. Podle rozsudku pražského Vrchního soudu však nakonec nic Telefónica platit nebude.

Spor se táhne již od roku 2004, kdy firmy ještě vystupovaly pod svými původními názvy Eurotel a Oskar.

Zástupci Oskara tehdy poukazovali na to, že Eurotel svým zákazníkům účtoval při volání do Oskarovy sítě výrazně vyšší poplatky než při volání do T-Mobilu nebo do vlastní sítě.

Tím údajně již od roku 2000 tehdy největší hráč mobilního trhu porušoval konkurenční prostředí.

V první fázi sice dal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za pravdu Vodafonu, následný soudní kolotoč, který prozatím skončil rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, se však přiklonil na stranu Eurotelu, dnes již Telefóniky O2.

"Písemné vyhotovení definitivního rozsudku bylo doručeno naší společnosti tento týden," uvedl mluvčí Telefóniky Martin Žabka.

Vrchní soud tak potvrdil dřívější rozsudek městského soudu.

Vodafone se k verdiktu zatím blíže vyjadřovat nechce.

"Potvrzujeme, že jsme před několika dny obdrželi rozhodnutí soudu, které je zamítavé. S rozhodnutím se nyní podrobněji seznamujeme a zvážíme případné další kroky," sdělil jeho mluvčí Miroslav Čepický.

Podobný spor vede Vodafone stále i s T-Mobilem.

Po něm požaduje kompenzaci převyšující 600 milionů korun.

T-Mobile, tehdy Paegas, totiž stejně jako Telefónica v cenících rozlišoval volání do Eurotelu a do Oskara. V tomto případě soud druhé instance prozatím nerozhodl.