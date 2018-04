Vodafone připravuje supermobily. Čím nás překvapí?

Příští týden se změní Oskar na Vodafone. Nepřebarví se jen vývěsní štíty prodejem a nezmění se jen logo operátora na displejích mobilů. Určitě přijdou na řadu změny v tarifní politice a v dalších službách.

A co mobily? I v jejich případě se můžeme těšit na změny. Vladan Crha z Oskar Vodafone nám potvrdil, že s nástupem Vodafone se rozšíří nabídka mobilů. Je tak pravděpodobné, že se do portfolia Vodafonu dostanou telefony, které operátor nabízí ve světě.

V této chvíli není jasné, kdy a jaké mobily to budou. Špičkovým telefonům ze světových poboček u nás pšenka nepokvete do té doby, než u nás Vodafone spustí UMTS síť. Tu by měl pravděpodobně spustit ještě letos. - více zde...

Právě pro UMTS jsou určené ty nejlepší mobily, které v současné době Vodafone ve světě nabízí. Těšit se můžeme na telefony značek, které se u nás běžně neprodávají. Jaké jsou?

Sharp 903 - nejlepší fotoaparát v mobilu

Jedním z mobilů, který by mohl Vodafone uvést na náš trh je Sharp 903 se špičkovým fotoaparátem s dvojnásobným optickým přiblížením. Ten má rozlišení 3,2 megapixelu a patří mezi nejlepší fotoaparáty implementované do mobilního telefonu. Slabinou tohoto véčka je absence vnějšího displeje.

Hlavní displej je ale otočný a tak může o příchozích hovorech informovat právě on. Displej dokáže zobrazit 262 000 barev a má rozlišení QVGA (240 x 320 obrazových bodů). Stejné rozlišení má i druhý fotoaparát pro videohovory umístěný nad displejem. Ve vysokém rozlišení QVGA je také možné natáčet videa.



Sharp 903.

Sharp 903 je, stejně jako další dnes představené mobily, určen pro sítě třetí generace UMTS. Telefon je ale samozřejmě možné provozovat i v sítích GSM. Ve výbavě Sharpu 903 se nachází Bluetooth, infračervený port, MP3 přehrávač, stereo reproduktory a hlasové ovládání a vytáčení.

Telefon je možné připojit i k běžné televizi a následně si na televizi prohlížet pořízené fotografie nebo videa. Vestavěná paměť má skromnou hodnotu 8 MB, je ji však možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu Mini SD. Rozměry telefonu jsou 108 x 28,5 x 50 milimetrů a hmotnost je 140 gramů.

Toshiba 803 - s designem MP3 přehrávače

Dalším zajímavým mobilem, který by se mohl objevit na českém trhu, je Toshiba 803. Tento telefon je vybaven jen jedním fotoaparátem, přesto by měl podporovat videohovory.

Fotoaparát má rozlišení 2,3 megapixelu a má dvacetinásobné digitální přiblížení. Videa je možné opět pořizovat ve vysokém rozlišení QVGA. Hlavní displej má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Vnější displej je pouze monochromatický a jeho rozlišení je 160 x 96 obrazových bodů.



Toshiba 803.

Ve výbavě se nachází Bluetooth, infračervený port, MP3 přehrávač s ovládáním pod vnějším displejem a stereo reproduktory. Vestavěná paměť má hodnotu 20 MB a je ji možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu Mini SD. Rozměry Toshiby 803 jsou 100 x 26 x 47 milimetrů a hmotnost je 125 gramů. Oba výše uvedené mobily stojí jako nedotované u německého Vodafone okolo 22 000 Kč, dotovaná cena pak začíná na zhruba 4 500 Kč.

Další lahůdky v portfoliu Vodafone

Vedle pro nás exotických mobilů Sharp a Toshiba, nabízí Vodafone i další špičkové mobily. Jedním z nich je například Motorola V3x. Telefon ve stylu žiletky má výbornou výbavu včetně dvoumegapixelového fotoaparátu s makro režimem. Telefon jsme vám podrobně představili v tomto článku.

Mezi zajímavé mobily pro sítě třetí generace patří i Samsung Z500. Jedná se asi o nejmenší současný mobil pro sítě třetí generace a je i velmi lehký. I tento telefon jsme vám již podrobně představili. Zajímavým mobilem je i Toshiba TS921. Opět se jedná o véčko pro sítě třetí generace, tentokrát s fotoaparátem, který má rozlišení 1,92 Mpix. Další informace o tomto telefonu najdete zde.



Motorola V3x.



Samsung Z500.

Je velmi pravděpodobné, že se na náš trh některý z výše uvedených telefonů dostane. U jiných to mohou být až jejich nástupci, které výrobci představí v nejbližší době. Vedle těchto mobilů Vodafone může na našem trhu začít prodávat i některé své modely, které sice dobře známe, ale pod jiným označením a často i v jiném kabátku.

Příkladem může být Sony Ericsson V600i. Jedná se o převlečený model K600i, který se již na českém trhu prodává. Nový design a tmavé barevné provedení je ale oproti stříbrnému o poznání zajímavější. Podobných příkladů pak v portfoliu Vodafone najdeme celou řadu.



Toshiba TS921.



Sony Ericsson V600i.