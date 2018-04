Vodafone vylepšil internet na chatu nebo dovolenou. Přidal 30 GB dat

Služba Připojení bez kabelu od Vodafone je domácí mobilní internet. Výhodou je přenositelnost, modem si můžete vzít do kanceláře, na chatu nebo na dovolenou, tedy pokud ji budete trávit v Česku, v roamingu totiž nefunguje. Služba tak není limitovaná umístěním, jako některé jiné podobné nabídky na trhu.

Toto připojení není novinkou, Vodafone ho nabízí delší dobu. Existovalo ve dvou variantách: Připojení bez kabelu a Připojení bez kabelu+. Nově představená varianta Připojení bez kabelu Naplno je obě nahrazuje.

Primární rozdíl je jednoduchý. Předchozí dvě varianty měly datový limit 30 GB, nová služba má dvojnásobný limit - 60 GB. Cena přitom nevzrostla, je stejná jako u předchozí služby Připojení bez kabelu+, měsíčně je to 449 korun. Základní původní varianta Připojení bez kabelu stála měsíčně 399 korun.

Rozdíl v ceně byl způsoben odlišnou přenosovou rychlostí. Základní verze má rychlost 4 Mb/s download a 2 Mb/s upload. Varianta Připojení bez kabelu+ má rychlost dvojnásobnou: 8 Mb/s download a 4 Mb/s upload. Stejnou rychlost pak nabízí i nový tarif Připojení bez kabelu Naplno.

Potud samé dobré zprávy, datový limit je dvojnásobný a za stejnou cenu. Další změny služeb už ale nemusí vyhovovat každému zákazníkovi. U původních variant, které již nelze aktivovat, bylo pravidlo, že do datového limitu 30 GB se počítalo jen připojení na P2P sítě, streamování audia a videa, a podobné služby. Běžného surfování, e-mailu a podobně se vlastně žádný limit netýkal.

Bezdrátové internetové připojení domácností Tarif FUP Maximální rychlosti (download/upload) Měsíční poplatek Internet Optimal Air (O2) 30 GB 20/2 Mbit/s 499 Kč Internet Optimal Air Fix (O2) bez 20/2 Mbit/s 499 Kč Pevný internet 20 (T-Mobile) bez 20/5 Mbit/s 399 Kč Pevný internet 50 (T-Mobile) bez 50/15 Mbit/s 499 Kč Pevný internet 100 (T-Mobile) bez 100/25 Mbit/s 599 Kč Připojení bez kabelu Naplno (Vodafone) 60 8/4 Mbit/s 449 Kč

To se nyní mění, do limitu 60 GB se počítá jakékoliv připojení. A je tu ještě jeden rozdíl. U původních variant se po vyčerpání limitu u limitovaných typů připojení (viz výše) zpomalila rychlost na 256 kb/s. U nového tarifu Připojení bez kabelu Naplno se už nic zpomalovat nebude. Dojde k navyšování objemu dat v balíčcích po 5 GB za 49 korun. Počet balíčků bude možné nastavit, včetně jejich zakázání. Ale pak internet nepojede. Navyšování ale bude k dispozici až od září, do té doby se rychlost zpomalí jako u původních tarifů.

Někomu může vyhovovat původní varianta, někomu nová. Pokud má zákazník původní tarify, dostane přes léto navíc jako dárek taktéž 30 GB navíc, celkem tedy bude mít 60 GB jako u nového tarifu. Ale pozor, u vyššího původního tarifu Připojení bez kabelu+ budou zákazníci od září převedeni na nový tarif včetně uvedených podmínek dokupování dat. Pokud nebudou souhlasit, mohou od smlouvy odstoupit bez sankcí.

V případě základního tarifu je situace jiná. Po skončení promoakce v září si zákazníci budou moci vybrat, jestli taktéž přejdou na nový tarif, nebo zůstanou u původního.

Podobnou službu s možností přenositelnosti zařízení nabízí O2. Jmenuje se Internet Optimal Air, měsíčně stojí 499 korun, má datový limit 30 GB a přenosovou rychlost 20/2 Mb/s.