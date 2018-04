Vodafone přibral do svého mobilního týmu Oskara, vydělají zákazníci

Kromě operátorů Oskara a MobiFonu převezme Vodafone od TIW i některé dluhy. Celkem tak Britové za oba operátory včetně dluhů zaplatí zhruba 4,4 miliardy dolarů (asi 97,4 miliardy korun).

Definitivně by se Vodafone měl přistěhovat do Česka v září. „Obchod ještě podléhá schválení místních regulačních orgánů v Česku, Rumunsku a Evropské unie,“ řekl v konferenčním hovoru šéf TIW Bruno Ducharme a zároveň se omluvil za případná přeřeknutí. „Jsem unavený, jednání běžela ještě celou noc,“ uvedl Ducharme.

Probdělá noc však pro něj i akcionáře TIW znamená životní obchod. Kanadská firma totiž začala před dvěma lety s rozprodejem svých aktiv ve světě, ponechala si pouze Oskara a rumunský MobiFon.

„Ukázalo se, že je to strategie úspěšná. Před dvěma lety měla TIW hodnotu na burze jen 100 milionů dolarů, dnes je hodnota naši firmy 3,5 miliardy,“ hodnotil své šéfování TIW Ducharme s tím, že výslednou cenu považuje pro akcionáře za „férovou“. Zároveň odmítl komentovat otázku, zda vyjednával i s jinými zájemci o Oskara.

Akcionáři musejí ještě transakci schválit, podle Ducharma je však jejich souhlas již předjednaný. Odmítl říci, zda bude zachována značka Oskar a MobiFon. „O jejich konečném osudu musí rozhodnout Vodafone,“ tvrdí Ducharme. Zdroje z Oskara ovšem přiznávají, že s přežitím svého loga - úsměvu v krabičce - nepočítají. Vodafone nechtěl své budoucí plány s Oskarem komentovat. „Tyto akvizice vytvoří hodnoty pro naše akcionáře a budou přínosné i pro naše zákazníky,“ uvedl v prohlášení šéf Vodafone Arun Sarin. Nákup českého a rumunského operátora podle něj odpovídá i strategii podniku, která počítá s investicemi ve střední a východní Evropě. Rozhovor s šéfem Vodafone čtěte zde: Pevné linky budou raritou, říká šéf Vodafone.

Vše o Vodafone Vodafone: půl milionu písniček, zajímavé mobily a levné volání Vodafone přinese větší výběr mobilů

Příchod firmy, která je světovou mobilní jedničkou podle tržeb, by podle analytiků měl zesílit konkurenci. Odborníci očekávají, že pro běžné zákazníky by vstup Vodafone znamenal především nové služby, zjednodušení tarifů, levnější roaming v cizině či zlevnění hovorů do zahraničí. Levnějšího vnitrostátního volání by se mohli dočkat spíše firemní klienti.

Do září, než skončí schvalování prodeje, by měla zůstat strategie Oskara stejná, včetně názvu, tarifů a vedení firmy. Podle manažera jedné velké tuzemské telekomunikační firmy je ovšem vysoce pravděpodobné, že nový vlastník vymění alespoň část nejvyššího vedení Oskara, které v podstatě celé reprezentuje TIW. „Nebývá zvykem, aby nový vlastník nechal na klíčových pozicích, jako jsou například finance, stávající manažery,“ uvedl. Vodafone zatím na českém trhu aktivity nemá, neúčastní se ani užších nabídek na koupi Českého Telecomu. Vstup Vodafone bude znamenat také výrazné posílení finanční pozice nejmladšího mobilního operátora, který získal licenci na třetí českou mobilní síť v roce 1999. Komerční provoz Oskar zahájil o rok později v březnu.

Do několika měsíců ze starého Oskara zbude jen červená barva

Vodafone se tak po německém T-Mobile stane druhým velkým světovým hráčem, který vstoupí na český trh. Většinu služeb, které lze najít na západních trzích, Vodafone ve své nabídce dnes má. Nejznámější z nich jeho internetový portál Vodafone live! Podobné portály v Česku provozují T-Mobile (t-zones) a Eurotel, který se názvem nechal zřejmě inspirovat u nového konkurenta, má svůj Eurotel live! Oskar má zatím Samoobsluhu. Nejde o nic jiného, než že na příslušné internetové stránce si každý může vyřídit poštu, stáhnout nové melodie, uvítací tóny, hry a v lepším případě si nastavit služby, které chce využívat. Vodafone live! už dnes v některých zemích nabízí služby i pro nové sítě třetí generace. Mezi ně patří videohovory, stahování hudby, videa adalší výhody nové generace mobilních sítí.

Co se dá čekat od Vodafone

Britský operátor má dvě verze předplacených karet Smartplus aSmartstep, které se liší délkou volání. Zatímco Smartplus ma zvýhodněné volání o víkendech, u Smartstep po třetí provolané minutě a po třetí odeslané textovce tyto služby zlevňují. Pro paušální zákazníky je nabídka podobná té v Česku. Pět měsíčních paušálů je odstupňováno podle počtu volných minut 30, 100, 200, 500 a 1000.

Na rozdíl od Oskara však Vodafone nemá stejnou cenu za volání do všech sítí, ale naopak striktně ceny volání odlišuje. Vodafone na nedávno skončeném veletrhu CeBIT ústy svého šéfa Aruna Sarina avizoval, že plánuje razantní změnu svých tarifních programů. „Zhruba desetina zákazníků nechce žádnou podporu ze strany operátora,“ zmínil v souvislosti se zlevňováním. Mohlo by jít o podobnou službu, jako je Oskarovo „Po svém“ - sleva na volání, pokud se zákazník vzdá měsíčního papírového vyúčtování a infolinky zdarma. [

Oskar vymění úsměv za slzu