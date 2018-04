Vodafone pro mladé: 500 MB dat a neomezené SMS v síti za stovku

Karta 26 přináší majitelům předplacenek výhody paušálního tarifu pro mladé, a to bez nutnosti podepisovat písemnou smlouvu. Nová předplacená karta dává osobám do 26 let navíc možnost volby. Sami si totiž vyberou preferovanou službu. Za zvýhodněnou cenu tak mohou využívat data a SMS, nebo naopak volání.

Balíček neomezeného volání v síti a 100 volných minut do ostatních sítí vyjde na 149 korun měsíčně. Za balíček s 500 MB dat a neomezenými SMS v síti si operátor naúčtuje 100 korun. Aktivovat si lze samozřejmě oba zvýhodněné balíčky současně. Jakkoli jsou měsíční náklady ve výši 249 korun lákavé, musejí uživatelé předplacenky brát v potaz, že nemusejí být zdaleka konečné. Jak je již výše uvedeno, tak neomezené služby se omezují výhradně na síť Vodafonu.

V případě paušálního tarifu (Tarif 26) pak mají mladí uživatelé po podpisu smlouvy k dispozici zcela neomezeně do všech sítí pouze SMS. Hovory do všech sítí jsou totiž omezeny na 600 minut. Za měsíční poplatek 494 korun mají pak oproti předplacence k dispozici výrazně vyšší FUP, a sice 1,2 GB. Až do 15. listopadu lze k Tarifu 26 získat navíc slevu ve výši 500 korun na jakýkoli LTE telefon z nabídky operátora.