Vodafone předělal legendární tarif Odepiš na supertarif. Nekoupíte ho

S tarifem Odepiš startoval v roce 2000 třetí tuzemský operátor Oskar, dnes Vodafone. Tarif se původně jmenoval T1, později přejmenovaný na Slyším vás a nakonec na dnešní Odepiš. Byl lákadlem pro nové zákazníky, protože to byl tarif s nejnižším paušálem na trhu (více o startu Oskara na českém trhu zde).

Tarif nabízel 40 volných minut (rozdělné na špičku a mimo špičku) do sítě Oskar za 10,50 Kč bez DPH měsíčně. K tomu měl na svou dobu velmi levné SMS do vlastní sítě. Vyjma SMS a oněch volných minut byl však tarif T1 prakticky nepoužitelný. Nízký paušál a volné minuty vynahrazovaly extrémní ceny za volání po vyčerpání volných minut. Do ostatních sítí dokonce za 29,40 Kč za minutu!

Postupem času se tarif dvakrát přejmenoval a aktuálně do června jsou jeho parametry následující: za paušál 12 korun měsíčně včetně daně zákazníci dostanou 40 minut pro volání do vlastní sítě bez časového omezení. Jedna SMS do sítě stojí 42 haléřů, mimo síť 1,80 Kč. Volání mimo volné minuty je s ohledem na aktuální situaci na trhu velmi drahé, minuta do sítě stojí 7,20 Kč a mimo síť dokonce 12 korun.

Tarif navíc nelze od března 2010 nově aktivovat (více zde), takže aktuální změna podmínek se týká jen jeho současných majitelů. Nově si ho nikdo nepořídí.

Od června letošního roku Vodafone parametry tarifu poměrně výrazně mění. Měsíční paušál se zvyšuje na 49 korun měsíčně, což je vlastně čtyřnásobné zdražení. Jenže zároveň se zvyšuje i počet volných minut pro volání do vlastní sítě, a to dokonce desetkrát na 400 minut měsíčně.

Výsledných 400 minut za 49 korun je na jednu stranu fantastická nabídka, na stranu druhou další parametry tarifu zůstávají beze změny, takže při běžném provozu se tarif nevyplatí. Minuta volání do sítě mimo volné minuty (což asi není nejpodstatnější, 400 minut bude většině zákazníků stačit) stojí 7,20 Kč, ale hlavní zádrhel je 12 korun za minutu za volání do dalších sítí.

Cena SMS v síti za 42 haléřů zůstává, což je velmi dobrá cena a i cena SMS mimo Vodafone za 1,80 Kč je akceptovatelná suma. Celkově se tak tarif vyplatí mít jako doplňkový, třeba v druhém slotu dvousimkových mobilů.

Jenže pro mnoho majitelů tarifu nemusí být zvýšení měsíčního paušálu akceptovatelné, především pokud Odepiš používali pro posílání SMS (třeba pro strojově odesílané zprávy například v alarmu). V tomto případě není jiné cesty než tarif zrušit, nebo ho převést na někoho jiného. Původní parametry Odepiš prostě od června končí.

Je tedy možné, že na první pohled supervýhodnou nabídku volání do vlastní sítě operátor připravil právě proto, aby co nejvíce uživatelů tarif zrušilo. Ekonomicky se totiž operátorovi takový tarif nemůže vyplácet, měsíční paušál je příliš nízký, což platilo při původní výši paušálu a platí i po jejím zvýšení.

Pro porovnání, za neomezené volání a SMS v rámci sítě chce Vodafone v tarifu Start 249 korun měsíčně. Pokud bychom rozdíl mezi ním a novou verzí Odepiš přepočítali na SMS do sítě, vyjde nám 476 zpráv měsíčně.