Řady virtuálních operátorů opět prořídnou. Končí Studentfone

Studentfone, který na mobilním trhu působil od září 2013, se letošního 30. dubna zařadí mezi virtuální odpadlíky. Zástupci provozovatele GTS Alive, vydavatele studentských průkazů ISIC, a Vodafonu coby poskytovatele síťové infrastruktury došli k závěru, že Vodafone dokáže zákazníky Studentfonu obsloužit efektivněji.

Týká se to především rychlosti a stability datového připojení, tyto aspekty jsou pro uživatele z řad studentů klíčové. Vodafone proto přímo pro zákazníky Studentfonu, který fungoval na bázi předplacených služeb, připravil speciální edici předplacenek. Cena SIM je 200 Kč a obsahuje počáteční kredit ve stejné výši.

Virtuál lákal na skvělou cenu Sen s Adagiem za 450 korun měsíčně skončil po čtvrt roce

Sazby za minutový hovor do všech sítí i odeslání SMS zůstávají beze změny, tedy 2,50 Kč/min a 1,50 Kč/SMS. Stejně jako u Studentfonu je i v tomto případě hovor v síti účtován pouze prvních pět minut. Podraží však datové připojení na den, a to na 25 Kč/25 MB (původně 5 Kč/25 MB). V neposlední řadě přijdou zákazníci Studentfonu o bonus za dobití kreditu, virtuál ho odměňoval měsíčním datovým balíčkem s 300 MB zdarma.

Vodafonu tento fakt kompenzuje stálými měsíčními slevami a také jednorázovým balíčkem s 500 MB dat a neomezenými SMS v síti, který obdrží každý zákazník zdarma po aktivaci nové SIM v síti Vodafonu. V následujících měsících pak tento balíček stojí pouze polovinu standardní ceny, z kreditu zákazníka si tak Vodafone strhne jen 99,50 Kč.

Slevu ze standardních cen pak operátor poskytne i v případě dalších balíčků FIX (měsíční balíčky s automatickou obnovou). Neomezené volání v síti tak po 30% slevě vyjde na 69,30 Kč. Při využití balíčku s neomezeným voláním v síti a 100 volnými minutami do ostatních sítí zákazník po 40% slevě zaplatí 149,40 Kč.

Po přechodu k Vodafonu pak budou moci zákazníci Studentfonu využívat také bezplatnou zákaznickou linku. Virtuál takové volání zpoplatňoval sazbou 40 Kč, a to za vyřešení problému (v případě opakovaného volání kvůli stejné záležitosti byl poplatek účtován pouze jednou).

Zákazníci Studentfonu budou o změnách informování prostřednictvím SMS, informace naleznou také na stránkách virtuálního operátora a Vodafonu.

Konec SIM karet se blíží Připravme se, může to být pořádný zmatek

Prvním odpadlíkem byl ViralMobil

Studentfone není zdaleka prvním virtuálním operátorem, který se stahuje z trhu. Prvním odpadlíkem byl ViralMobil, kterému k přežití nepomohlo ani duo bavičů ViralBrothers. Svou činnost ukončil již začátkem února 2014, tedy necelých šest měsíců od vstupu na trh (více zde).

V červenci téhož roku pak společnost O2 oznámila převzetí virtuálního operátora Gorila Mobil, nezachránilo ho ani nezvykle rychlé uchycení na trhu. Za necelé čtyři měsíce od spuštění se mu totiž podařilo prodat na pět desítek tisíc SIM, což byl původně roční výhled (více zde).

V květnu 2015 se pak po čtyřech měsících působení dostal do problémů i virtuální operátor Adagio mobile, který na sebe upoutal pozornost především neomezeným tarifem Sen s Adagiem. Ten bez nutnosti úvazku obsahoval neomezené volání i SMS do všech sítí, 100 MMS a 3 GB dat, to vše pouze za 405 korun měsíčně. Osudným se mu stala změna vlastnické struktury (více zde).

Mezi odpadlíky patří například i virtuálové Reptil, NWT Mobil či Skvělý mobil.