Vodafone pozastavil výstavbu sítě UMTS. Nevyplatí se

Důvodem je nízká návratnost investice, potvrdil ČTK mluvčí Jakub Hrabovský s tím, že se firma bude poohlížet po levnějších alternativních řešeních.

"Výstavbu UMTS sítě jsme se rozhodli pozastavit především z důvodu vysokých nákladů na její výstavbu a také zkušeností z domácího trhu, které potvrzují, že služby poskytované v sítích třetí generace nepřináší takové výnosy, jaké se od nich očekávaly," uvedl Hrabovský.

Vodafone licenci na provoz sítě třetí generace získal loni za dvě miliardy korun a službu měl spustit do ledna 2008. Podle dobře informovaného zdroje se firma nechystá licenci vracet a stále si ponechává možnost, že by se k UMTS vrátila. Podle vyjádření z počátku roku chtěla firma spustit síť třetí generace ještě letos. - více zde

Konkurenční operátoři Eurotel a T-Mobile koupili licence na UMTS před pěti lety za dohromady 7,4 miliardy korun a postupně kvůli celosvětovému zpoždění rozvoje služeb získali na spuštění sítí dvouletý odklad. Obě firmy začaly UMTS nabízet již v loňském roce, licence jim přitom ukládá pokrytí většiny území Prahy začátkem roku 2007.

Z pohledu zákazníka je podle Hrabovského prakticky jedno, v jaké síti a pomocí jaké technologie získá přístup k mobilním službám. "Zákazníka zajímá především kvalita a cena. I proto v současné chvíli analyzujeme všechny dostupné možnosti zajištění kvalitního vysokorychlostního přenosu dat s využitím například technologie WIMAX, DVB-H, nebo jiných vyspělých komprimačních technologií," dodal.

Podle odborníků lze většinu služeb, které umožňuje UMTS, poskytovat i prostřednictvím jiných technologií. Například mobilní televizi je možné zajistit prostřednictvím technologie DVB-H, hudbu lze stahovat přes EDGE, kterou již Vodafone v tuzemsku nabízí, vysokorychlostní internet a přenosy dat umožňuje WIMAX.

Mobil.cz komentuje: Že se sítěmi třetí generace není něco v pořádku, se ví již hodně dlouho. Předražené licence, i když to zrovna není případ českého Vodafone, náklady na výstavbu sítí, poměrně malý potenciál přidaných služeb a v neposlední řadě videohovory, které nikdo nechce.

Z tohoto pohledu je pramalá aktivita Vodafone na poli 3G poměrně logická. Bohužel, v současné chvíli jiná alternativa neexistuje. Pro 3G se mílovými kroky blíží spása zvaná HSDPA, která představuje opravdu rychlý mobilní internet a praktické testy to dokazují. Jestliže v současné době není příliš velký rozdíl mezi rychlostí přenosu dat v běžné síti 3G a přes EDGE ve stávajících sítích, tak s nástupem HSDPA se nůžky velmi výrazně rozevřou.

Mobilní televize s technologií DVB-H bude stejně dobře fungovat v sítích 3G jako v těch "obyčejných" 2,5G. WIMAX jako samostatná technologie ano, ale žádný mobil s jeho podporou v prodeji není a asi jen tak nebude. Za to HSDA mobilů bude do konce roku na trhu hned několik. Asi nejschůdnější může být Wi-Fi. Na trhu je hned několik mobilů s podporou této bezdrátové technologie, na druhou stranu Wi-Fi se nehodí pro plošné pokrytí.

A tak se zákazníci Vodafone pravděpodobně budou muset rozloučit s představou, že budou mít jedno zařízení, s kterým budou moci volat a využívat opravdu rychlé datové přenosy. Ale to není nic neobvyklého, podobně jsou na tom i klienti T-Mobile. A jedna pozitivní zpráva nakonec. Vodafone by měl do roka nabízet i služby pevných linek. A tak se možná dočkáme ještě jiných kombi balíčků pro mobil, pevnou linku a data.