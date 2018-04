Vodafone potvrzuje: Chceme Oskara

Vodafone je ochoten za Oskara zaplatit cenu, která vychází z úterního kurzu akcií jeho majitele TIW. To znamená zhruba 22,5 miliardy korun. Zároveň s Oskarem by TIW prodala i rumunského operátora MobiFon. V tom už Vodafone 20procentní podíl vlastní.

„Jakákoliv nabídka, kterou by Vodafone byl ochoten za Oskara a MobiFon zaplatit, vychází z ceny akcií TIW na konci obchodování osmého března,“ sdělil v tiskovém prohlášení Vodafone. Finanční investoři cenu Oskara odhadují mezi dvaceti až třiceti miliardami korun, celková hodnota transakce včetně rumunského operátora může přesáhnout 65 miliard korun.

Podle informací zdrojů blízkých prodeji by jednání, které začalo už loni po prázdninách, mělo skončit začátkem příštího týdne.

„Není žádná záruka, že podmínky, struktura a jiné okolnosti návrhu Vodafonu budou akceptovatelné,“ sdělil mluvčí TIW Jacques Lacroix. „Firma nebude dále nic komentovat, dokud nebude dosaženo dohody, nebo neskončí jednání,“ dodává Lacroix. Místní vedení Oskara nechce nadále prodej komentovat s odkazem na mateřskou firmu. Konkurenti Oskara nechtějí možný příchod Vodafone komentovat. „Ta informace je jen den stará, to ani nejde komentovat,“ vysvětluje Martina Kemrová z T-Mobilu.

Vstup světové mobilní jedničky na český trh by podle analytiků zvýšil konkurenční tlak na trhu, ale nemusel by se projevit razantním snížením cen pro běžné zákazníky. Odborníci očekávají, že se operátoři poperou především o lukrativnější firemní klienty. „V Maďarsku je Vodafone také jako trojka na trhu a do cenové války se nepustil,“ připomíná Jan Slabý z Wood & Company. „Bude záležet, jestli bude český trh pro Vodafone klíčovější než maďarský a bude se snažit stát jedničkou,“ dodává Slabý. Na některé trhy západní Evropy takovým způsobem na trh vstoupil. Tam jsou však podle analytiků lepší ceny a marže než ve východní a střední Evropě.

Pro běžné zákazníky by vstup Vodafone znamenal především nové služby, zlevnit by mohlo volání ze zahraničí, kde Vodafone má výrazně lepší vyjednávací pozici než Oskar. Stejně tak jako nadnárodní skupiny má výhodu při nákupu mobilních telefonů od výrobců, jednak co se týká novinek, jednak i cen přístrojů.

Podle Tomáše Gaťka z Patrie se Vodafone bude snažit získat silnější pozici na trhu, než má nyní Oskar. Podle loňských výsledků mu patří okolo 17 procent. Vstup do Oskara považuje za jednodušší způsob příchodu do Česka než účast v tendru na ovládnutí Telecomu včetně mobilního Eurotelu.

Česko a Rumunsko je pro Vodafone podle Jana Procházky z Cyrrus alternativou k jen mírně rostoucím tradičním trhům. „Střední Evropa navíc ukazuje silný růst HDP, který se odrazí i v poptávce po telekomunikačních službách,“ tvrdí Procházka. „Vodafone chodil okolo českého telekomunikačního trhu již poměrně dlouho a koupě Oskara by byla jen vyústěním jeho středoevropské snahy,“ míní Procházka. Vstup Vodafone na trh by podle některých finančníků mohl ovlivnit i cenu státem prodávaného Českého Telecomu. Jeho mobilní dcera Eurotel by totiž dostala výrazně silnějšího protivníka.