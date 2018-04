Vodafone pokryl rychlým mobilním internetem 3G už i Ostravu

Díky 3G mohou zákazníci surfovat na internetu v notebooku nebo v mobilním telefonu reálně 10x až 15x rychleji než na dosavadní technologii EDGE. Za zrychlení přitom nic nepřiplatí, 3G bude dostupné v rámci stávajících datových tarifů.

Datový tarif Připojení na stálo, který je vhodný pro surfování a stahování většího množství dat, si mohou zákazníci v Ostravě vyzkoušet na měsíc zdarma. Když se ho pak budou chtít využívat dál, získají praktický USB modem pro připojení k internetu v notebooku za zvýhodněnou cenu 77 korun.

Do konce letošního roku pokryje Vodafone 3G signálem 60 měst a obcí, do konce září 2010 by se měla jeho síť rozrůst do následujících měst a obcí: Olomouc, Hradec Králové, Zlín, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Příbram, Napajedla, Otrokovice, Starý Plzenec, Jablonec nad Nisou, Chlumec, Sokolov a Prostějov. Například v Plzni už je jeho 3G síť dostupná v testovacím provozu. - čtěte Vodafone spustil 3G síť v Plzni, zatím jen v testovacím provozu

Vodafone využívá pro provoz 3G sítě technologii HSPA (High Speed Packet Access) umožňující připojení k mobilnímu internetu rychlostí až 7,2 Mb/s pro download a až 2 Mb/s pro upload. Kromě 3G sítě nabízí i síť EDGE pro víc než 95 % obyvatel České republiky.

V masivním pokrývání území 3G technologiemi pokračují i konkurenční firmy Telefónica O2 a T-Mobile. Největší pokrytí technologií 3G nabízí Telefónica O2, T-Mobile pokrývá rychlým mobilním internetem už šest měst. Letošní léto by se mělo do historie českých telekomunikací zapsat jako 3G boom. - čtěte V létě nás čeká 3G boom. Mobilní internet olízne už i hranice venkova