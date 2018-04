Vodafone přepisuje předplacenky, budou mít neomezené volání

Balíčky bude možné aktivovat k jakékoliv předplacené kartě Vodafonu kromě Oskarty, což je samostatný produkt. Balíčky nemají žádné zvláštní podmínky, platí měsíc (30 dnů) po aktivaci a zákazník jen musí mít na kartě dostatečný peněžní obnos pro jejich aktivaci.

Neomezené volání na předplacence u O2 a T-Mobile O2 má také na předplacence neomezené volání do své sítě. Balíček je na týdenní bázi za 100 korun. Balíček s neomezeným voláním kamkoliv stojí na týden 225 korun včetně 375 MB dat a s balíčkem dat 750 MB za 275 korun týdně. T-Mobile má balíček neomezeného volání kamkoliv, platí na den a stojí 30 korun.

Balíčky zhruba kopírují neomezené tarify Vodafonu. Obsahují ale jen neomezené volání, nikoliv SMS a data. Tyto služby se účtují zvlášť. Jedna SMS stojí na předplacenkách Vodafonu od 0,40 haléře po 2,40 Kč podle typu předplacené karty. Cena dat se liší podle tarifu, Vodafone nabízí časově omezené balíčky připojení na den až týden, nebo měsíční tarify.

Základní balíček nabídne neomezené volání v síti Vodafone na jeden měsíc za 99 korun a to je zajímavá cena. Základní neomezený tarif operátora Start stojí měsíčně 249 korun s úvazkem a 312 korun bez úvazku, vedle volání má ale i neomezené SMS a symbolických 20 MB dat.

Pokecám v MOBILu, to je neomezené volání a SMS za 99 korun Nabídce Vodafonu konkurují i někteří virtuálové, kteří také nabízejí neomezené volání za pevný měsíční poplatek. Třeba MOBIL.CZ má neomezené volání a SMS ve vlastní síti za 99 korun měsíčně. Virtuální operátoři mají ale násobně méně zákazníků než Vodafone, a tak je jejich nabídka jen obtížně srovnatelná.

Druhý balíček Volání do všech sítí stojí měsíčně 249 korun. Obsahuje neomezené volání v síti a 100 minut volání kamkoliv. Opět ho můžeme porovnat s neomezeným tarifem operátora Red do sítě, který má neomezené volání a SMS do sítě, 130 minut mimo síť a 250 MB dat. Tento tarif stojí s úvazkem 499 korun, bez úvazku 624 korun.

Třetí balíček pro předplacenky se jmenuje Volání do všech sítí neomezeně. Obsahuje, jak název napovídá, měsíční neomezené volání kamkoliv v Česku za 599 korun měsíčně. Balíček můžeme přirovnat k tarifu Red, který nabízí neomezené volání kamkoliv a SMS + 1,5 GB dat za 699 korun s úvazkem a za 874 korun bez úvazku.

Z výše uvedeného je patrné, že nové balíčky jsou poměrně výhodné, a to především pro toho, kdo primárně volá. Výhodou je předplacená karta bez závazků, nevýhodou hlídání stavu konta, aby bylo možné balíčky aktivovat.