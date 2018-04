Vodafone nabízí zdarma hry na mobil výměnou za reklamu

Projekt her do mobilu zdarma realizují společnosti MicroMedia a Vodafone a navazuje na službu Student SMS Gratis, která už devět měsíců umožňuje studentům odesílat SMS zprávy zdarma výměnou za mobilní reklamu. Zákazníci díky tomu nemusí platit za atraktivní služby a inzerenti mají efektivní nástroj, jak cíleně oslovit ty správné klienty, kteří o jejich reklamu mají zájem.

"Od září 2007, kdy jsme v České republice jako první operátor mobilní reklamu spustili, si tento model získal přes 70 tisíc zákazníků a přes čtyřicet významných zadavatelů inzerce," říká Pavel Tihelka, který má ve Vodafone na starosti vývoj produktů pro mobilní reklamu.

Čtyři údaje o vás a hra je vaše



Zákazníci, kteří si budou chtít hry zdarma stáhnout, se přímo z hlavního menu portálu Vodafone live! dostanou do speciální sekce Sponzorované hry. V ní je seznam her, který se objeví a bude k dispozici ke stažení poté, co o sobě uživatelé zadají základní informace – datum narození, pohlaví, region a e-mail, na jejichž základě bude na hry navázána relevantní reklama.

"Hry budou sponzorované reklamními banery, které se uživatelům do hry umístí před jejich stažením. Některé z nich budou navíc interaktivní, každopádně nikdy nebudeme nutit hráče se pro příjem reklamy připojovat na internet. Reklama nesmí a nebude obtěžovat, naopak bude mít vztah k hernímu titulu, a tak může nést pro uživatele často zajímavou informaci," říká Jakub Mach, ředitel společnosti MicroMedia.

Neplatíte ani za stažení dat

Ode dneška bude na Vodafone live! k dispozici 15 her, které si zákazníci do svých mobilů budou stahovat zcela zdarma a nebudou muset platit ani za datový přenos. Mezi hrami, které jsou nyní zákazníkům k dispozici, jsou kvalitní tituly jako například: Townsmen 4 či My Model Train od vývojáře HandyGames. Portfolio her se bude průběžně rozšiřovat. V nabídce jsou hry různých žánrů a pro různé typy telefonů. Současná nabídka her je vhodná pro více než 80 procent mobilních telefonů, do nichž si uživatelé hry stahují. Každému uživateli se podle typu telefonu zobrazí hry, které jsou kompatibilní s jeho přístrojem.

Mobilní reklamu Vodafone využilo už více než čtyřicet inzerentů, například Asiana, Grand Optical, Pepsi, Direct pojišťovna, Baťa, Ford, Hartmann, Barum Continental, Wrigley, ING, Blue Sky Film Distribution, Microsoft, Mercedes, Nokia, Jobs.cz či Student Agency.

Na Vodafone live! se převážná většina zákazníků Vodafonu ze svých telefonů dostane stisknutím tlačítka Vodafone live! přímo na klávesnici nebo z hlavní nabídky v mobilu. Na některých telefonech zakoupených mimo prodejny Vodafonu je třeba Vodafone live! nastavit. S tím zákazníkům pomohou buď operátoři na zákaznické lince nebo přímo zaměstnanci v prodejnách Vodafone.