Vodafone nabízí za sledování reklamy až 600 SMS denně zdarma

První nabídku reklamy v mobilu představuje u Vodafonu služba Student SMS GRÁTIS. V budoucnu se zákazníci dočkají sponzorovaného SMS zpravodajství nebo sponzorovaných Java her, případně dalších služeb.

Služba Student SMS GRÁTIS umožňuje v Česku zasílat SMS zdarma do všech mobilních sítí, a to po celý školní rok až do 31. 8. 2008. Službu mohou využít všichni studenti ve věku 15 - 26 let (včetně) využívající Vodafone tarif nebo předplacenou kartu.

Protihodnotu za SMS zdarma představuje reklama, která se objeví odesílateli zprávy na displeji mobilního telefonu během zasílání SMS. Příjemce zprávy žádnou reklamu neobdrží. - více zde (ext. link)

SMS zdarma mohou studenti zasílat přes WAPový portál Vodafone live! nebo prostřednictvím Java aplikace, kterou si stáhnou do svého mobilu. Z obou kanálů je možné poslat až 300 SMS denně, celkem tedy studenti mohou propsat až 600 SMS za den.

„Naši zákazníci se budou moci rozhodnout, zda chtějí mít vybrané služby zdarma spolu s reklamou, nebo za ně platit," říká Chris Robbins, viceprezident marketingu Vodafonu ČR. „Pro zákazníky i inzerenty je to jednoznačný přínos, zákazníci budou mít možnost prostřednictvím interaktivní reklamy snadno zjistit informace o nabídce, která je zajímá, a inzerenti efektivně osloví svoje cílové skupiny,“ dodává.

Pro čerpání výhod služby Student SMS GRÁTIS se musí zákazník zaregistrovat. Registraci lze provést v obchodech Vodafonu, zavoláním na zákaznickou linku: 800 77 77 77 a při pořízení nové SIM karty také přes internetový obchod Vodafonu www.vodafone.cz

Při registraci vyplní zákazník svůj věk, pohlaví, PSČ a školu, na které aktuálně studuje. Data z registrace současně slouží pro cílení reklamy (např. student z Brna dostane reklamu pro něj lokálně relevantní).

Mezi první zadavatele reklamy patří pojišťovna AIG, společnost BWIN a vybraní inzerenti Mediatelu.

Dodavatelem platformy umožňující zobrazování reklamy v mobilu je společnost Amobee Media Systems, specializující se na komplexní reklamní řešení pro mobilní operátory. Dodavatelem Java aplikace služby Student SMS Grátis je Frog2Frog.

Vodafone láká inzerenty

Reklama v mobilu výrazně mění reklamní trh, protože inzerentům nabízí možnost přesného zacílení a efektivní zásah cílové skupiny, tvrdí Vodafone.

Inzerentům operátor nabízí možnost kombinace různých reklamních kanálů, individuální přístup a zaváděcí výhodné ceny. Reklama v mobilním telefonu jim umožní oslovit i ty cílové skupiny, které jsou těžko dosažitelné, jako jsou například mladí lidé.