Vodafone nabízí studentům pětisetkorunovou slevu na Nokii 2630

Telefon tak můžou pořídit za sníženou cenu 1077 korun včetně daně. Nabídka trvá do vyprodání zásob, které byly k 23. lednu 500 kusů.

Studenti splňující podmínky nabídky si můžou telefon a tarif objednat zavoláním na prodejní linku 800 777 777.

Služba Student SMS Grátis umožňuje v rámci ČR zasílat SMS zdarma do všech mobilních sítí, a to až do 31. 8. 2008. Službu mohou využít všichni studenti ve věku 15-26 let bez ohledu na to, zda využívají Vodafone tarif nebo předplacenou kartu. Protihodnotu za SMS zdarma představuje reklama. - více zde