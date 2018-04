Vodafone nabízí Nokie pro slepé

Až donedávna měly zrakově postižené osoby smůlu. Mohly používat pouze hlasové ovládání některých mobilních telefonů. Jenže běžné hlasové ovládání zdaleka nezpřístupňuje všechny funkce mobilu (včetně hledání v seznamu a psaní či čtení textových zpráv) a vyžaduje u zrakově postižené osoby alespoň zpočátku asistenci někoho, kdo mobil pomůže nastavit. Ulehčit život s mobilem a zpřístupnit nové funkce by měly Nokie 9210i nabízené ve Velké Británii operátorem Vodafone.

Vodafone se dohodl se společnostmi SpeechWorks a Brand & Grober Communications a jejich software ETI-Eloquence a TALKS dodává předinstalované na zmiňovaných komunikátorech od Nokie. Přístroje dovybavené tímto softwarem umožňují používání většiny funkcí. Je dokonce možné i používat textové zprávy a e-maily. Software obou firem má snížené nároky na paměť, takže neznemožní další používání telefonu.

Software dokáže převádět psaný text do mluvené řeči. Dokáže tak uživateli téměř kompletně přečíst, co je napsáno na obrazovce. Rozšíření pro komunikátory je inteligentní, takže pozná, co jsou položky menu, a umožní je spouštět. V současnosti ETI-Eloquence podporuje 13 jazyků (čeština mezi nimi není). Funguje samozřejmě i opačný proces – převádění hlasu na text. Díky tomu je možné psát textové zprávy nebo e-maily.

Nokia 9210i se softwarem pro zrakově postižené stojí 499,99 liber (přibližně 23 tisíc korun) a lze ji získat v prodejnách Vodafone nebo prostřednictvím telefonní objednávky. Distribuci těchto telefonů jsou schopné zajistit i britské organizace zrakově postižených. Podle údajů světové zdravotnické organizace (WHO) je na celém světě přibližně 180 milionů zrakově postižených, přičemž 40 až 45 milionů těchto osob je zcela slepých. Zástupci Vodafone tvrdí, že požadavky menšin mezi uživateli vnímají velmi vážně. A samozřejmě doufají, že lepší přístup k postiženým zákazníkům ocení i ti ostatní, kteří tak budou vnímat Vodafone jako firmu, která dokáže zákazníkovi vyhovět.

Nokia 9210i s instalovaným softwarem pro zrakově postižené disponuje především těmito funkcemi:

Číst a psát krátké textové zprávy a e-maily

Posílat faxy

Spravovat kontakty

Hledat a vytáčet telefonní čísla z adresáře

Přístup k seznamům hovorů (přijatých, volaných, zmeškaných)

Používat kalendář

Měnit nastavení telefonu

Číst a psát poznámky

Číst položky menu (a následně jimi procházet)

Po stisku tlačítka přečíst aktuální datum a čas, informace o mobilní síti a stavu baterie.

Samozřejmě nás zajímalo i aktivity českých mobilních operátorů ve vztahu k zdravotně poškozeným. Speciální mobilní telefony nenabízí žádný z nich. T-Mobile v minulosti nabízel pro držitele průkazů ZTP tarif Jistota; tarif stále platí, ale pořídit si jej již nemůžete. Občas dají operátoři některé organizaci zdravotně poškozených mobilní telefon nebo předplacené karty jako dar, ale žádný program na podporu těchto osob či institucí nemají.