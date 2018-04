Lumii chce zachránit Batman. Nový „batphone“ koupíte i v Česku

Lumia 900 z exkluzivní edice bude v prodeji ve speciálním balení s filmovým motivem, který je také součástí telefonu. K zákazníkům po celém světě se dostane jen 900 kusů lumií s netopýřím cejchem na zadní stěně. Podle zjištění Mobil.cz se do Česka dostane několik desítek těchto telefonů.

Kromě designových prvků je batmanovská edice vybavena aplikací The Dark Knight Rises Nokia App, která uživateli nabídne exkluzivní tapety a vyzváněcí tóny s hudbou z filmu. Jejím prostřednictvím zároveň získají přehled o hercích, a to včetně fotografií, či speciální hru Gotham City Game založenou na zúčtování mezi Batmanem a padouchem Banem. Účelem hry je zabírání území protivníka a bránění těch již zabraných, a to samostatně, nebo ve skupinách.

Lumie 900 v edici Temný rytíř povstal bude uvedena do prodeje současně s klasickou Lumií 900 v černé barvě. Bez ohledu na verzi je Vodafone nabídne za shodnou cenu 13 977 korun.

Nokia uvedla na světové trhy speciální filmové edice svých telefonů již v minulosti. Naposledy se k zákazníkům dostala v prosinci minulého roku čtyřicetikusová batmanovská edice Lumie 800. V předchozích letech výrobce představil například modely N93i Transformers Edition, N73 v edici The Godfather či 5800 XpressMusic v limitované Star Trek edici.