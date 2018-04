Vodafone se přidává k mobilní revoluci. Nabídne neomezený tarif za 691 Kč

Stačil jeden den a už druhý operátor představil dvojici zcela nových neomezených tarifů, které mění cenovou politiku na českém mobilním trhu. Tarify zatím nemají oficiální název, operátor však podle svého tiskového oddělení chystá na květen jejich širší nabídku pod značkou RED. Tu již tato nadnárodní telekomunikační skupina používá v jiných státech, kde působí.

Vodafone nyní představil neomezené volání a SMS do všech sítí za měsíční paušál 691 Kč, a to s dvouletým úvazkem. Bez úvazku tarif vyjde na 901 Kč. Uživatel k němu obdrží 600MB datový balíček. Nižší tarif umožní neomezené volání a SMS do vlastní sítě za 399 Kč s dvouletým úvazkem, bez něj ho bude stát 597 Kč. K tomuto tarifu obdrží uživatel 150MB datový balíček. Telefony na splátky zatím operátor nechystá, i nadále bude vybrané přístroje dotovat. Pokud se zákazník rozhodne pro dotovaný telefon, automaticky bude za tarif platit vyšší částku.

Srovnání neomezených tarifů u O2 a Vodafonu Cena tarifu (s úvazkem / bez úvazku) Volání a SMS ve vlastní síti Volání a SMS do všech sítí v ČR Volání a SMS nad rámec volných jednotek Data Vodafone neomezené volání do vlastní sítě 399 / 597 Kč neomezeně 50 minut 5,03 Kč za minutu, 1,51 Kč za SMS 150 MB Vodafone neomezené volání do všech sítí 691 / 901 Kč neomezeně neomezeně neomezeně 600 MB Free O2 249 / 399 Kč neomezeně X 3,50 Kč za minutu a 1,50 Kč za SMS X Free O2 Plus 499 / 649 Kč neomezeně 120 minut 3,50 Kč za minutu a 1,50 Kč za SMS 150 MB Free O2 CZ 749 / 899 Kč neomezeně neomezeně neomezeně 1 GB

Pokud porovnáme dva zcela neomezené tarify O2 a Vodafonu, cenou je samozřejmě lákavější Vodafone. Nutno ale podotknout, že ten nabízí v rámci měsíčního paušálu 691 Kč "jen" 600 MB, zatímco O2 za 749 Kč celý 1 GB. Z tohoto úhlu pohledu jsou tak nabídky obou operátorů srovnatelné. Zdá se, že konkurenční boj v tuto chvíli nese pro zákazníka své ovoce.

"Během včerejška a dneška zaznamenal Vodafone enormní zájem o avizované neomezené tarify. Jen na webu se během uplynulých čtyřiadvaceti hodin zaregistrovalo téměř 10 000 zájemců o tuto novou nabídku," sdělila v pátek Adéla Konopková z Vodafonu a dodala: "Vodafone se proto rozhodl vyjít přání zákazníků vstříc co nejdříve a začít neomezené tarify nabízet dnes odpoledne. Na dalších prodejních místech budou k dispozici od soboty. V květnu Vodafone na nabídku naváže představením neomezených tarifů RED."

A co na to T-Mobile?

Dá se očekávat, že k nabídce neomezených tarifů za skokově nižší cenu se přidá i T-Mobile. Mluvčí Martina Kemrová ve čtvrtek redakci Mobil.cz sdělila: "O dalším zvýhodnění cen neomezených tarifů jsme již delší dobu uvažovali a během několika dnů oznámíme konkrétní podobu nejvyššího tarifu, který bude minimálně srovnatelný s nabídkou konkurence. Zároveň chystáme v dohledné době uvedení splátkového prodeje telefonů."