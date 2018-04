Vodafone nabídne k Nokii 5310 čtvrt roku stahování hudby zdarma

Balíček s Nokií 5310 XpressMusic obsahuje kromě telefonu (2 577 korun s tarifem Nabito 350 nebo 3 977 korun s předplacenou kartou včetně DPH) i 3měsíční odpuštění paušálu za využívání Programu kamarádi a 3měsíční možnost bezplatného neomezeného přístupu ke kompletní hudební nabídce portálu i-legalne.cz.

Pro zachování stažené hudby i po uplynutí těchto tří měsíců je nutné zakoupit například měsíční předplatné na zmíněném serveru. V opačném případě nebude možné nabídku nadále využívat.

Zvýhodněná cena telefonu je podmíněna řádným užíváním zvoleného tarifu po dobu 6 měsíců.

Nabídka platí od 1. října 2008 do vyprodání zásob, nejpozději však do 31.1.2009. Mohou ji využít studenti ve věku od 15 let do 26 let.