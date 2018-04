Vodafone mění tvář. Podívejte se na novou reklamu den před premiérou

Prvně se s novým sloganem veřejnost seznámí již zítra v nově nasazené reklamě. U jejího natáčení jsme byli a dnes vám ji nabízíme exkluzivně ke zhlédnutí den před její oficiální premiérou. - čtěte Natáčeli jsme s Vodafonem reklamu. Zahrát si v ní mohl každý

Svou novou tvář, kterou má změna ze stávajícího sloganu "Jde to i jinak" na anglické sousloví "power to you" podpořit, chce operátor opřít o větší zapojení svých zákazníků do jeho aktivit. Po inovativním přístupu, kdy si v reklamním spotu mohl zahrát v podstatě kdokoli, tak nabídne například i možnost účasti na vývoji a testování nových služeb či zapojení do jeho nadačních aktivit. "Chceme zákazníky nyní ještě mnohem více zapojit do našeho byznysu a dát jim větší moc," uvedl.

Nový slogan přitom nezačne používat pouze česká pobočka operátora, ale postupně se rozšíří i do ostatních zemí, kde Vodafone působí. Lokální specifika a formu komunikace si chce ale česká pobočka zachovat i nadále. "Konkrétní produkty, služby i kreativa jsou samozřejmě věcí jednotlivých poboček. To ale neznamená, že nemůžeme s ostatními pobočkami nebo s celou skupinou v tomto smyslu spolupracovat," uvedl Miroslav Čepický, tiskový mluvčí operátora.

Anglicismy má Vodafone zřejmě rád

Anglická slova se ve sloganu naší mobilní trojky neobjevují poprvé. Vodafone s tímto světovým jazykem koketoval už při svém vstupu na český trh. Tehdy používal ve spojení s reklamním sloganem "Je to ve vašich rukou" anglické slovíčko "now".

VIDEO: Vodafone reklama - NOW Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První reklamní spot, se kterým Vodafone vtrhl na český trh, ještě doprovázelo anglické slovíčko "now". Brzy od něj ale operátor upustil

To ale bylo trnem v oku nejen lingvistům, ale i obecné veřejnosti. Z původního rozhodnutí jej prosazovat i v Česku se tak brzy upustilo. Důvodem byla právě špatná odezva u zákazníků, kterým vadila zejména nerozhodnost operátora, jakým jazykem chce s nimi vlastně mluvit. Puritáni naráželi i na fakt, že na začátku věty se v češtině používá velké písmeno, a nikoli malé, jak jej Vodafone použil.

Zatímco spojení dvou odlišných jazyků se v novém sloganu Vodafone vyvaroval, velká a malá písmena na začátku věty mu dělají i nadále potíže. Místo Power to you si tak zvykněme na power to you...