Vodafone mění tarify i odměny. Známe podrobnosti

Nejvýraznější změny se dotknou tarifů. Zákazníkům, kteří využívají tarif Dohoda s Vodafonem, se převodem na nové zákaznické systémy změní služba na tarif Mezi námi. Ten je inovovaný a místo 300 volných minut do sítě Vodafone získají zákazníci s tímto tarifem za stejnou cenu 300 volných minut do všech sítí. Změna se týká pouze zákazníků převedených do nových systémů, kteří využívali Dohodu s Vodafonem. Nové aktivace tarifu Mezi námi už nejsou možné.

Zákazníkům s tarifem Slyším vás bude aktivován tarif Odepiš. Cena i počet volných minut zůstávají stejné. Oproti Slyším Vás však už nebude platit možnost využít 35 volných minut do pevných sítí a 5 minut do všech mobilních sítí. S Odepiš získá zákazník za 12 Kč včetně DPH 40 minut volání do sítě Vodafone. Mění se i ceny za volání. Oproti stávajícím 16,80 Kč/min. (resp. 12,60 Kč/min. mimo špicku) stojí nově minuta hovoru 7,20 Kč/min bez ohledu na dobu.

Z předplacených karet je aktuální Karta na míru. Navíc u ní platí akce volání o víkendu zdarma po provolání pěti minut nebo poslání pěti zpráv. Nabité karty zůstávají v platnosti, mění se pouze cena za volání. Po převedení Nabité karty do nového systému už nebude záviset na hodnotě posledního dobití jako dosud. SMS budou ale stále stát 1,20 Kč včetně DPH. Cena za volání je 6,05 Kč včetně DPH.

S přechodem na nový systém péče o zákazníky, o němž se jednotliví zákazníci dozvědí pomocí SMS, se mění i podmínky současného studentského zvýhodnění Student Extra. Za něj dostane student zdarma kredit na volání a SMS v hodnotě 175 Kč bez ohledu na to, zda si dobil kredit ve stejné výši. Balíček Student Online zůstává v nezměněné podobě i po převedení na nové systémy.

Zruší se odměna za inkaso, mění se na jednorázový kredit podle tarifu, a to 100 Kč nebo 20 minut volání. Dostanou ji všichni zákazníci s prvním inkasem v novém systému. Všechny změny se zákazníků dotknou až v okamžiku, kdy budou převedeni na nový zákaznický systém Vodafonu, což může trvat i několik měsíců.