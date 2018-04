Vodafone má tři miliony zákazníků

Tento týden přivítal Vodafone ve své síti třímiliontého zákazníka. Je ze tří tuzemských GSM operátorů nejmenší, na trhu ovšem přišel později než konkurenční T-Mobile a O2. T-Mobile měl ke konci září necelých 5,5 milionu zákazníků, O2 uváděl v pololetí 4,8 milionu klientů mobilních služeb.

Na začátku příštího roku oslaví Vodafone deset let působení na tuzemském trhu. V roce 2000 zahájil provoz pod jménem Oskar. O pět let později převzal Oskara nadnárodní Vodafone a zahrnul ho do své globální sítě. Celosvětově je Vodafone druhý největší operátor podle počtu klientů; má přibližně 323 milionu zákazníků.

Jubilejním třímiliontým zákazníkem Vodafone se stal podnikatel Aleš Kakos z Milovic. Získal bezplatné volání na tři roky a další benefity. "Velmi si vážíme toho, že jsme se stali telekomunikačním partnerem pro více než tři miliony uživatelů, a že nám zároveň plynule přibývají zákazníci firemní,” řekl Pavel Hlavinka, viceprezident pro firemní zákazníky Vodafonu.