Vodafone má nový instantní modem − už chybí jen internet

Pod názvem Vodafone Mobile Connect flash uvedl Vodafone na trh nový USB modem, za kterým stojí poměrně známá a osvědčená firma Huawei. Ta modem dodává jako E172. Tento modem přichází se zajímavou novinkou – jeho součástí je totiž flash paměť. Pokud jej tedy připojíte do počítače, máte vždycky k dispozici všechny potřebné ovladače.

To určitě ocení všichni, kteří potřebují hodně cestovat a pracují na různých počítačích. Vzhledem ke klesajícím cenám flash pamětí se dá očekávat, že s podobnými zařízeními se budeme setkávat čím dál častěji. Přidání flash paměti totiž výslednou cenu zařízení prakticky neovlivní. Podle našich informací chystají podobné "inteligentní“ zařízení i další operátoři.

Podařený design

I když na tom u modemu zase tolik nezáleží, Vodafone si určitě zaslouží ocenění za podařený design. Sněhově bílý modem s oblými tvary vypadá opravdu dobře. Vše navíc ještě podporuje červené logo Vodafone i praktická šňůrka stejné barvy, která zajistí, že neztratíte kryt konektoru. U mého flash disku by se mi něco podobného opravdu hodilo.

Dobrou zprávou je, že modem není o mnoho širší než samotný USB konektor. Ani u notebooků s USB umístěným na výšku tak nebudete mít problém. SIM karta se vkládá do malého otvoru těsně nad USB konektorem pomocí speciálního držáku. Vyjmutí karty je snadné, přesto ji držák fixuje přesně na místě. Pokud byste tak do modemu chtěli SIM kartu vyměňovat, bude to trochu nepohodlné, ale zničení ani častějším používáním pravděpodobně nehrozí.

Pochopitelně jsme nemohli odolat a do modemu jsme vložili i SIM kartu jiného operátora. Modem evidentně blokovaný není, protože karta se normálně přihlásila k síti. Obslužný program ale odmítne připojení sestavit s hláškou, že musíte být v síti Vodafone. Pokud byste ale nastavili připojení ručně, mělo by vše fungovat.

Až dětsky snadná instalace

Nainstalovat tento modem si skutečně může troufnout úplně každý. Mluvíme o počítači s operačním systémem Windows XP nebo Vista, podle specifikace by mělo vše fungovat i na Mac OS X. To jsme ale neměli možnost otestovat. Nejprve je automaticky detekováno pouze paměťové zařízení. Je zajímavé, že se nenainstaluje klasický flash disk, ale CD-ROM. Do paměti tedy nelze zapisovat, a hlavně ovladače nejde nijak smazat, což je určitě pozitivní. I úplně neznalý uživatel se tak nemusí bát.

Po nainstalování ovladačů pro flash paměť se automaticky spustí instalace ovladačů modemu. Když jsou nainstalovány i ty, nainstaluje se automaticky i obslužný program. Vše je otázkou několika minut. Jediné, co musí uživatel nastavit, je operátor – vzhledem k tomu, že český Vodafone je přímo v nabídce, není potřeba nad tím nějak dál rozmýšlet. Pak se již objeví aplikace Vodafone Mobile Connect Lite. V ní stačí stisknout tlačítko Připojit a máte po starostech.

Chcete rychlý internet? Vyrazte za hranice

Technické parametry modemu jsou skutečně vynikající. Modem si poradí s datovými přenosy GPRS a EDGE. To by asi nikoho nepřekvapilo. Bohužel právě tady možnosti využití u českého Vodafone končí. Přestože generální ředitel tohoto operátora Arun Sarin už hovoří o nasazení sítí LTE (4G), česká pobočka nedávno nebyla schopna pustit 3G síť ani v části Prahy a požádala o změnu licence.

Pokud si tedy tento modem koupíte a budete chtít vyzkoušet, co to znamená mobilní internet, nezbude vám, než vyrazit za hranice. Dokonce nebudete ani muset na západ. I Slovensko je hodně před námi. Pravda, poplatky za datový roaming nejsou úplně nízké, ovšem za tu zkušenost to stojí. Modem Huawei E172 totiž podporuje 3G sítě, a to včetně technologií HSUPA a HSDPA. Takže – pokud to váš operátor umožní – stahovat data můžete až rychlostí 7,2 Mb/s a k dispozici můžete mít i 2Mb/s upload.

O tom se nám v Česku bohužel může jenom zdát. Pravda je, že na to, co umožňuje síť, nás modem velmi příjemně překvapil. Během zhruba týdenního testování v Praze jsme se pohybovali vždy kolem 100 Kb/s, což na EDGE považujeme za slušné. Spojení bylo přitom opravdu stabilní, a to i za jízdy autem. Ve srovnání s běžným mobilním telefonem (použili jsme Sony Ericsson W910i) se modem připojoval zhruba o 10 až 15 % rychleji. Rozdíl ve stabilitě připojení byl ještě výraznější.

Zajímavým plusem je i možnost pohodlně pracovat se SMS. Obslužný program je umožňuje psát a odesílat, přičemž do jeho paměti si můžete naimportovat i telefonní seznam. Na klávesnici notebooku se tak píšou textovky rozhodně lépe než na telefonu.

Dobrá volba na cesty (do zahraničí)

Vodafone Mobile Connect flash (Huawei E172) je bezesporu dobrou volbou pro všechny, kteří se na cestách potřebují připojovat z notebooku či podobného zařízení. Nabídne stabilní připojení a díky integrované flash paměti se vám nestane, že nebudete mít s sebou ovladače. Příjemnou zprávou je, že Vodafone nabízí modem za relativně rozumné ceny. S tarify Připojení na stálo a Připojení na dlouho stojí 977 Kč, pokud se vám nechce platit za datový paušál, s tarify Připojení na skok nebo Připojení Vodafone karta za něj zaplatíte 3 977 Kč.

Tyto ceny jsou poměrně atraktivní a vzhledem k tomu, že jde o poměrně výkonný modem, zájemců bude určitě dost. Vzhledem k tomu, že v české síti Vodafone schopnosti tohoto modemu nikdy nevyužijete naplno, bude tohle zařízení určitě velkým lákadlem i pro zákazníky jiných operátorů. V každém případě, pokud často cestujete do zahraničí a potřebujete se tam připojovat, je Huawei E172 velmi dobrou volbou.