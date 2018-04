Extra smartphony už nejsou potřeba. Vodafone zrušil exotickou síť

Frekvence 900 MHz se pro LTE používá jen okrajově. Například v Evropě ji vedle českého Vodafonu používá ještě T-Mobile v Nizozemsku, Telecom ve Slovinsku a jedna síť na stejné frekvenci je v provozu ve Švédsku.

Jaké frekvence operátor používá, může být zákazníkům v podstatě jedno, ale u exotické 900 MHz jeden problém byl. Ne každý smartphone ji totiž podporoval. Zpočátku to byl poměrně výrazný problém a přístrojů s podporou LTE na 900 MHz bylo na trhu málo, s novými čipsety to už takový problém není.

Jenže to už v podstatě v Česku nikoho zajímat nemusí. Vodafone síť LTE na 900 MHz v podstatě vypnul, v jeho síti zbývá posledních 10 buněk, které tuto frekvenci používají a navíc jsou duplikované buňkami na standardní frekvenci 800 MHz. Zbytek sítě Vodafone překonfiguroval na vydražené frekvence.

V Česku se tak s výjimkou výše zmíněných deseti buněk využívají pro LTE frekvence 800 MHz, 1 800 MHz, 2 100 MHz a 2 600 MHz. Ve městech to je obvykle kombinace všech frekvencí, mimo města se používá obvykle pásmo 800 MHz.

Pokud tedy vybíráte smartphone, měl by zcela jistě umět frekvenci 800 MHz. Jenže to je právě kámen úrazu u mnoha čínských značek, které oficiálně mimo Asii nepůsobí. V Asii se totiž právě pásmo 800 MHz zatím příliš nepoužívá a mnoho přístrojů určených pro tamní trh ho nepodporuje. Je to případ i u nás populární značky Xiaomi, většina jejích modelů pásmo 800 MHz pro LTE nepodporuje. Výjimkou je pár „globálních“ modelů, které toto pásmo podporují.

V případě vyšších frekvencí, používaných především ve městech, se také může stát, že některou z nich určité přístroje nepodporují. Ale je to spíš výjimečné. Zde pak platí, že je dobré si ověřit pokrytí vašeho operátora, protože například v Praze a okolí používají frekvenci 2 100 MHz Vodafone a T-Mobile, O2 nikoliv. V jiných místech je to zase jinak. Detailní pokrytí nabízí mapa ČTÚ a to až do úrovně ulic. Mapu najdete zde.

Při výběru smartphonu se můžete setkat s označením LTE pásem, nikoliv frekvencí. Smartphone s podporou všech pásem používaných v Česku a v Evropě by měl tedy podporovat pásma 1, 3, 7, 8, 20. Převodní tabulka je zde: