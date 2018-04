Nová předplacenka Vodafonu láká na týden volání, SMS a dat zdarma

Zákazníci Vodafonu budou moci u nové předplacené Karty se vším všudy čerpat odměny za dobití kreditu. Přitom k tomu nebude nutná předchozí aktivace nebo odeslání SMS. O nároku na odměnu budou vždy informováni prostřednictvím textové zprávy.

Vodafone u nové předplacené karty odmění jednorázové dobití kreditu v minimální výši 300 korun týdnem neomezeného volání i neomezených SMS do vlastní sítě a datovým připojením na týden (60 MB) zdarma. Při navýšení kreditu částkou v minimální výši 600 korun pak budou moci tyto odměny čerpat po dobu dvou týdnů. Odměny platí opakovaně, stačí vždy dobít.

Po uplynutí období, po které bude zákazník automaticky čerpat odměnu, si operátor naúčtuje za minutový hovor do vlastní sítě částku 4,90 koruny. Na stejnou sumu přijde u nové předplacené Karty se vším všudy také minuta hovoru do ostatních sítí. Za odeslání SMS chce operátor 1,50 koruny, a to i do vlastní sítě po vypršení odměny.

Kdo volá méně, asi spíš využije Kartu bez limitu, kde si Vodafone účtuje 7 korun za až hodinový hovor v rámci sítě a 2,50 Kč za minutu hovoru do ostatních sítí. K tomu pak SMS za 2,40 Kč kamkoliv.

Využití odměn může zákazníky nutit k pravidelnému dobíjení. Těm se pak pravděpodobně bude výrazně hromadit kredit. Přímé nízké ceny volání a SMS by tak byly férovější nabídkou.