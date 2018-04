Vodafone ještě neví, jestli půjde do privatizace Telecomu

Vodafone také sdělil, že v klíčovém 4. kalendářním čtvrtletí, kdy jsou Vánoce, získal zhruba 5,4 milionu nových klientů. To je více, než činily odhady. Podnik ale varoval, že s horšími výsledky je třeba počítat v Japonsku. Vodafone přesto považuje Japonsko za důležitý trh, kde zůstane.

Výkonný ředitel Arun Sarin prohlásil, že celkové tržby budou v tomto fiskálním roce v Japonsku slabší, protože Vodafone tam se zpožděním uvedl na trh nové telefony pro sítě třetí generace. V Japonsku proto Vodafone nebude mít ani mírný růst tržeb, s nimž v předchozí předpovědi počítal.

Zatímco o Český Telecom Vodafone zájem má, o japonskou internetovou společnost Softbank nikoli. Loni v listopadu se ale objevily spekulace, že Softbank plánuje alianci s Vodafonem, aby v Japonsku mohla nabízet mobilní služby pod vlastní značnou, připomíná agentura Reuters.

Vodafone je podle výše tržeb největším mobilním operátorem na světě a na konci loňského roku měl zhruba 151,8 milionu klientů. Poslední čtvrtletí loňského roku bylo pro podnik nejúspěšnější od 4. čtvrtletí 2000. Vodafone sklízí úspěch hlavně v Německu, Itálii, Británii a ve Španělsku.

Do konce fiskálního roku, který končí už v březnu, Vodafone počítá s růstem počtu klientů zhruba o deset procent. Mírně nad deseti procenty by měl být růst tržeb za mobilní služby, marže by se měly držet beze změn. Objem hotovosti chce mít firma nepatrně pod sedmi miliardami liber (asi 300 miliard Kč).