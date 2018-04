Vodafone je zralý na prodej, tvrdí experti

13:14 , aktualizováno 13:14

Je to téměř rok, co Oskar přešel pod křídla Vodafonu. Nemusí to ale trvat dlouho, a červené logo se opět změní. Vodafone má totiž finanční problémy a proto se v zahraničním tisku začínají objevovat spekulace o možném prodeji strategickému investorovi, kterým může být i španělská Telefónica.