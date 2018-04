Vodafone hraje nefér. A ještě se tím chlubí v televizi

Slovo "fér" slýcháváme z úst protagonistů reklam našeho nejmenšího operátora poměrně často. Novináři navíc mají tuto dávku dvojitou, jelikož férová masáž logicky přichází i ze stran tiskového oddělení operátora.

Skoro by se chtělo říci, že pokud se férovostí neoženou alespoň jedenkrát denně, mají po prémiích. Vítr z plachet jim ale nyní vzal jeden z jejich nových reklamních spotů.

"V dálce sledujeme tu vedoucí skupinku, ta se blíží k depu, někteří jezdci mění kola...," zní nám do uší hlavní zvuková stopa nové reklamy doprovázená pohyblivými obrázky cyklokrosařů.

Do té doby nic zvláštního. Ten pravý okamžik na nás teprve čeká. Představitel operátora v červeném trikotu totiž zanedlouho nasedá na motocykl, zatímco ostatní potí krev na tradičních cyklokrosových kolech.

No posuďte sami, je snad tohle "fér"? Že by reklamní agentura pozapomněla na filosofii operátora raženou v poslední době? Ano, jedná se o nadsázku, ale určitě by šla najít i vhodnější. Takový vzpěrač nám nefér nepřijde, i když kdo ví, zda si před výkonem nevzal nějakou tu "bobuli".

Ale co, hlavně že nám Vodafone skutečně "naloží nejvíce" (více zde), i když si tak trošku řeže sám pod sebou větev.

A co na to samotný operátor? "Nemáme dojem, že bychom hráli nefér. Naše reklama nabízí přesně to, co zákazník dostane. Nejsme operátor, který se schovává za dodatečné smluvní podmínky a přes reklamu nabízí produkty, na které běžný zákazník nemůže reálně dosáhnout aniž by se uvázal písemnou smlouvou, nebo provolával určitou nemalou sumu apod," uvedl ve své reakci.

"Jednoduše řečeno, v reklamě nelžeme. Vše co v inzerci říkáme, platí. A že náš borec nasedá na výkonnější stroj než ostatní? Skutečnost je prostá, Vodafone jednoduše nabízí víc, dokonce to vyšlo najevo i z nezávislého srovnání serveru mobil.cz. Jestli má někdo dojem, že se k němu jeho operátor chová nefér, je na čase změnit dres," dodal.

A my jen doufáme, že onu nadsázku v článku dostatečně pochopil...