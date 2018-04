Revoluce Vodafonu: do zahraničí se bude volat jako po České republice

Podle informací, které redakci poskytl náš čtenář, nabídne Vodafone hovory do zahraničí v rámci volných minut u jednotlivých tarifů. Za lokální sazby tak bude možné volat do všech sousedních zemí (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko), ale i do USA, Velké Británie a dalších států světa.

Informace nepřímo potvrdil i mluvčí Vodafone Miroslav Čepický: "Jednou z nových služeb, které představíme v pondělí, budou i výhodnější sazby pro volání do zahraničí."

V současné době žádný tuzemský operátor nenabízí automaticky pro běžné zákazníky stejné ceny pro volání do zahraničí jako u lokálních hovorů. V nabídce jsou různá zvýhodnění a pro vybrané státy pak nižší tarify. Nejlevnější běžné ceny se pohybují okolo 7,20 Kč za minutu hovoru do vybraných zemí. Ale u exotických států se mohou šplhat až přes 40 korun za minutu. T-Mobile má stejné ceny do sousedních zemí jako u lokálních hovorů jen u tarifu Podnikatel Plus.

Vodafone v pondělí představí zcela novou strukturu tarifů. Mají, podle jeho vlastních slov, změnit český mobilní trh. O nových tarifech vás budeme ihned informovat.