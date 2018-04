Vodafone se plácl přes kapsu. Výrazně zvyšuje data na předplacenkách

O změně operátor informoval v pondělí, le platí zpětně již od soboty. K balíčkům pak operátor přidává i další (drobná) data navíc ve své mobilní aplikaci. Kdo si balíček objednal před 26. srpnem, tomu operátor ještě v průběhu jeho platnosti datový objem zvětšil na novou hodnotu. Balíčky mají měsíční platnost. Balíčky pro předplacené karty Vodafone představil před dvěma roky (více zde).

S ohledem na to, že z nabídky operátorů téměř zmizely tarify s neomezenými službami v síti, může být pro mnoho zákazníků zajímavý balíček Komplet v síti. Ten stojí 249 korun a obsahuje neomezené volání a SMS v síti. Dříve k němu patřilo 500 MB dat, nyní to je už slušných 1,2 GB.

Vodafone má u předplacených karet jen jeden čistě datový balíček. Za 49 korun obsahuje 100 MB dat. A tento ten se nemění. Změny se týkají trojice balíčků, které kombinují data a neomezené SMS v síti.

Změny v datových balíčcích předplacených karet Vodafone Původní balíček: Nový balíček Dárek v aplikaci Cena 150 MB & SMS v síti 500 MB & SMS v síti 100 MB 99 Kč 500 MB & SMS v síti 1,2 GB & SMS v síti 100 MB 199 Kč 1,5 GB & SMS v síti 3 GB & SMS v síti 100 MB 349 Kč Komplet v síti (neomezené volání a SMS v síti + 500 MB dat) Komplet v síti (neomezené volání a SMS v síti + 1,2 GB dat) 100 MB 249 Kč Komplet do všech sítí (neomezené volání a SMS do všech sítí a 1,5 GB dat) Komplet do všech sítí (neomezené volání a SMS do všech sítí a 3 GB dat) 2 GB 899 Kč Karta 26 (neomezené volání a SMS v síti + 100 minut do ostatních sítí + 500 MB dat) (neomezené volání a SMS v síti + 100 minut do ostatních sítí + 1,2 GB dat) 249 Kč

Základní dosud měl 150 MB, prostřední 500 MB a nejvyšší 1,5 GB dat. Od 26. srpna tyto balíčky obsahují 500 MB, 1,2 a 3 GB dat. Cena zůstává, takže za neomezené SMS v síti a 500 MB dat zákazník zaplatí 99 korun, 1,2 GB dat a SMS v síti vyjdou na 199 korun a 3GB balíček se SMS v síti stojí 349 korun.

Změny se dočkal i nejvyšší balíček, který je v podstatě neomezeným tarifem na předplacené kartě. Jmenuje se Komplet do všech sítí a obsahuje neomezené volání a SMS kamkoliv v Česku a k tomu místo původních 1,5 GB dat dostanou zákazníci 3 GB. Tento měsíční balíček stojí 899 korun.

Ke všem výše uvedeným balíčkům získají zákazníci v mobilní aplikaci operátora ještě bonus. A to každý měsíc, kdy si balíček aktivují (logicky jen jednou). Je to vždy 100 MB dat, u toho nejdražšího balíčku pak 2 GB.

Studenti do 26 let si mohou aktivovat Kartu 26. Ta obsahuje neomezené volání a SMS v síti, 100 minut do dalších sítí a nyní i 1,2 GB dat místo původních 500 MB. Cena je 249 korun měsíčně.