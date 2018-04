Vodafone dal vale Nokii...

... a chce spolupracovat s Sanyem a Samsungem na vývoji mobilních telefonů třetí generace. Oba výrobci by měli připravit pro Vadofone telefony přesně podle jeho přání, doslova mu je ušít na míru. Podle Financial Times se Vodafone rozhodnul úzce spolupracovat s asijskými výrobci na úkor světové jedničky Nokie. Odborníci ale varují, že by se mu tento postup mohl vymstít, neboť zákazníci si přejí právě výrobky Nokie. Uvidíme, kdo bude mít pravdu...