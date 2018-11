Datově neomezeně půjde i zálohovat. Vodafone chystá nový Pass

S balíčkem Cloud Pass budou moci zákazníci Vodafonu zálohovat dokumenty, fotografie, videa či hudbu například v aplikacích Google Drive, Dropbox či OneDrive bez ohledu na množství mobilních dat v tarifu. S „cloudovým“ balíčkem nebudou stejně jako u ostatních passů totiž čerpat základní data. Aplikace obsažené v balíčcích totiž neukrajují data z měsíčního objemu.

Vodafone Passy se podle statistik operátora těší vysokému zájmu. Od loňského října, kdy byla služba spuštěna (více viz Vodafone spouští neomezené balíčky dat. Má k tomu nové logo), jejím prostřednictvím zákazníci prosurfovali více než tři petabajty dat (3 000 000 GB). To znamená například více než milion hodin filmů ve vysokém (Full HD) rozlišení.

Není překvapením, že nejvíce dat vyčerpali uživatelé v aplikacích jako YouTube, Instagram či Facebook. Oblíbenou je ovšem i aplikace Sledování TV umožňující sledování televizního vysílání v mobilu, sportovní utkání totiž díky Video Passu mohou živě sledovat i zákazníci s tarify s menším datovým objemem či předplacenkáři. Podle operátora si neomezené datové balíčky jen během loňského října aktivovalo více než 60 tisíc zákazníků.

Cena balíčků startuje na 99 korunách měsíčně (Social Pass, Music Pass, Chat Pass), Video Pass pak stojí 199 korun. Kolik bude stát chystaný Cloud Pass, není zatím známo. K dispozici je i služba Vodafone MultiPass za 299 korun kombinující vždy tři dílčí balíčky (Video + Music + Chat a Video + Music + Social).

Podobnou službu mohou využít i zákazníci T-Mobilu. S balíčkem StreamOn mohou neomezeně ovšem pouze sledovat video či poslouchat hudbu, a to rovněž pouze v podporovaných aplikacích. StreamOn stojí 249 korun měsíčně (více viz T-Mobile spouští neomezená data pro hudbu a video. Není to zadarmo).