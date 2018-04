Vodafone chystá vlastní obchod s aplikacemi. Chce si přivydělat

Vodafone tím chce setřít rozdíly mezi jednotlivými přístroji. Obchodní model přitom okoukal právě od již fungujících projektů; vývojáři budou mít možnost do nového obchodu vkládat své aplikace a z jejich prodeje obdrží sedmdesát procent výdělku. Zbylých třicet si ponechá operátor.

Jednotným obchodem s aplikacemi chce Vodafone oslovit miliony uživatelů. Reaguje tím na obrovský úspěch projektů, jako je Apple App Store, který po pouhých devíti měsících oslavil miliardu stažených aplikací. - čtěte Apple slaví: miliarda stažených aplikací z App Store

Nový obchod chce operátor do konce roku spustit v Británii, Itálii, Německu, Španělsku, Řecku, Nizozemsku, Portugalsku a Irsku. Do budoucna se pak počítá s dalším rozšířením, mezi cílovými státy by tak nemusela chybět ani Česká republika, kde Vodafone taktéž působí.

Vodafone by mohl obrovsky vydělat

Podle analytiků jde o logický krok, který by mohl Vodafonu přinést další nezanedbatelné zisky. Vždyť na trhu s mobilním obsahem se má tento rok protočit na 62 miliard amerických dolarů (více jak jeden bilion korun).

Vodafone má navíc výhodu v obrovském zákaznickém zázemí čítajícím několik set milionů zákazníků i široké geografické působnosti. Díky partnerským sítím Verizon Wireless (USA) a China Mobile (Čína) by dokonce novým obchodem mohl oslovit přes miliardu zákazníků.

Prodej softwaru je pro operátory a výrobce mobilních telefonů jednou z možností, jak expandovat na již velmi nasyceném trhu. Po obrovském úspěchu Apple App Store tak začaly na svých obchodech pracovat i další firmy jako Nokia, Microsoft, BlackBerry či Google. Vodafone má nyní příležitost všechny tyto aplikace snadno zaštítit jednou obrovskou databází softwaru pro různé platformy.