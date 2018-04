Vodafone chce pro mobily také Google

Spojení se slavnou značkou v mobilním světě funguje. Proto se na nás sypou Walkman nebo iTunes mobily a proto se T-Mobile rozhodl ke své službě pro mobily třetí generace web'n'walk nastavovat jako titulní stránku prohlížeče vyhledávač Google, namísto tradičního portálu t-zones.

Pro mnoho běžných uživatelů je Google synonymem pro internet a jeho značka ve spojení se službami třetí generace představuje jasné sdělení. Vodafone se proto rozhodl dostat vyhledávací jedničku přímo na svůj portál Vodafone live!.

"Vodafone a Google se nyní zaměří na vytvoření nejlepších vyhledávacích služeb pro mobilní telefony, což pomůže vdechnout mobilnímu internetu život," komentoval spolupráci ředitel pro strategii Vodafone, Alan Harper.

My dodáváme, že T-Mobilu se to asi moc líbit nebude a případná žaloba by nebyla velkým překvapením.