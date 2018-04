Vyplatí se vám Vodafone Pass? Záleží na tom, který tarif máte

Vodafone Pass jsou zatím dva balíčky, další dva by měl operátor představit v polovině listopadu. Podobnou službu pak ve stejném termínu ohlásil i T-Mobile a jmenuje se Streamon. V této chvíli známe ceny a parametry jen prvních dvou balíčků Vodafonu, takže se budeme zabývat jen jimi.

Všeobecně ovšem platí, že za měsíční poplatek nabídne balíček neomezená data pro vybraný internetový provoz. U dvou již dostupných balíčků to jsou messengery (chaty) a sociální sítě, v půlce listopadu přibudou pro hudbu a video. Balíčky lze využívat v domácí síti i v EU roamingu.

Jak to funguje?

Funguje to jednoduše: balíček umožňuje využívat typově podobné služby bez omezení a bez toho, aby se jejich využíváním čerpala základní data z tarifu uživatele. Služby, které jsou podporované, musí mít s operátorem smlouvu, ale v principu to může být jakákoliv služba. Například v balíčku Social Pass to jsou Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest (podrobně viz tabulka níže). S jinou sociální sítí máte nyní smůlu, ale to se může změnit.

Ještě je nutné upozornit, že se nepočítají data spotřebovaná v příslušné mobilní aplikaci přímo na síti či ta, která protečou chatem. Pokud se odkliknete ven, pak už spotřebováváte data z tarifu. Na to pozor.

Nové neomezené datové balíčky Vodafone Balíček Podporované služby Měsíční cena Chat Pass WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram a Vodafone Message+ 99 Kč Social Pass Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest 99 Kč Video Pass Bude upřesněno 15. listopadu Bude upřesněno 15. listopadu Music Pass Bude upřesněno 15. listopadu Bude upřesněno 15. listopadu

Vodafone službu nabízí pro vybrané tarify (viz tabulka níže), v praxi to jsou skoro všechny aktuální a předchozí tarify Red, Naplno, Smart, studentský tarif #jetovtobě a sdílený rodinný tarif Red+. Balíčky mohou využít i majitelé předplacenek, ale jen s balíčky Komplet v síti nebo Komplet do všech sítí. Dodejme, že cena dvou zatím funkčních balíčků Vodafone Pass, která činí 99 korun měsíčně, může být výrazně nižší. U rodinných tarifů Red+ (Red+, Red+ 10 GB, Red+ 40 GB) se totiž platí jeden balíček pro všechny čtyři SIM, takže na jednoho uživatele tak vyjde jen na 25 korun.

Pro které tarify a předplacenky lze balíčky aktivovat Tarify Naplno, Red LTE a Red+, Smart, Smart 100, 200, 500 a Jetovtobě 99 Kč měsíčně za každý balíček Předplacenky Všechny ale jen s balíčky Komplet v síti nebo Komplet do všech sítí 99 Kč měsíčně za každý balíček Sdílené tarify Rodinný tarif Red+ 99 Kč měsíčně za každý balíček. V rámci ceny mohou balíček používat všechny čtyři SIM zahrnuté v tarifu.

Základní pravidla

Než se pro balíček rozhodnete, vstupte ve svém smartphonu do nastavení, kde je položka spotřeby dat. Nastavte si měsíční úsek a podívejte se na:

celkovou spotřebu dat spotřebu dat u sociálních sítí spotřebu dat u messengeru a podobných aplikací telefon vám ukáže i spotřebu dat v předchozích měsících, což rozhodně berte v potaz a výsledky zprůměrujte k tomu si najděte, kolik dat obsahuje váš tarif, nebo kolik má balíček u předplacené karty, který používáte

Pro někoho ano, pro jiného ne

Spotřeba je totiž velmi individuální a třeba u nás v redakci jsme se u sociálních sítí pohybovali v rozmezí 150 MB až 1,6 GB dat za měsíc, průměrně to dělá cca 900 MB. V prvním případě nemá nad balíčkem cenu uvažovat, v druhém to už za 99 korun měsíčně nevypadá tak špatně.

Německý regulátor rozhodl a tamní T-Mobile znovu počítá V Německu T-Mobile službu Streamon nabízí od jara letošního roku. Balíčky jsou zdarma (!), ale jsou konkrétně specifikované pro jednotlivé tarify. Čím vyšší tarif, tím širší rozsah využitelných služeb. Nabízí neomezená data pro hudbu a video. Začátkem října německý regulátor rozhodl, že služba neporušuje síťovou neutralitu, což je pro operátory, kteří chtějí podobné balíčky prodávat, jistě dobrá zpráva. Jenže úřad zároveň prohlásil, že T-Mobile musí balíčky nabízet i v EU roamingu a především že nemůže u videa dělit službu podle kvality obrazu. A to může být velký problém, protože při HD videu v roamingu může zákazník protočit na jedné dovolené tolik dat, že při současné regulované ceně to bude operátora stát několik tisíc korun. Tedy mnohem víc než od zákazníka získá v ceně tarifu a/nebo balíčku.

Jenže kdo má některý z nových tarifů, třeba ten podle operátora nejprodávanější, tedy Red Naplno 5 GB za 777 korun, kde je s dárkem celkem 7 GB, si dost pravděpodobně vystačí s daty obsaženými v tarifu. Naopak v novém tarifu Start 500 minut za 477 korun je jen 500 MB dat, tam by to smysl dávalo.

Ale ani to není tak jasné, jak to na první pohled vypadá. Průměrný redaktor z naší redakce by si mohl přikoupit obyčejný gigový balíček za 99 korun a byl by na tom stejně a ještě by data mohl „utratit“ kdekoliv.

U starších tarifů s menší porcí dat to bude většinou zajímavější. Například dřívější základní Red tarif má 1,5 GB dat, tam už by spotřeba sociálních sítí v řádu stovek MB měsíčně s celkovým balíčkem nepříjemně zamávala. Zákazník ovšem musí ve výpočtech vzít v potaz i možný upgrade tarifu na nový, kde je více dat - v případě základního Redu už zmíněných 7 GB.

A jsme u jádra pudla. Balíčky Vodafone Pass (a pravděpodobně i další podobné balíčky tohoto i jiných operátorů) vyžadují pečlivé počítání. A to nejenom na straně zákazníků, velmi pečlivě si to musel spočítat i operátor. A když to neudělal, tak může splakat nad výdělkem, jak se může snadno stát německému T-Mobilu (viz box).

Chat Pass? Nám to nevychází

Druhý balíček Vodafonu Chat Pass je z našeho pohledu méně zajímavý. Ale opět pozor, je to zase velmi individuální. My si (vzorek z redaktorů Mobil.iDNES.cz a Technet.cz) přes messengery nejčastěji posíláme jen textové zprávy, občas obrázky nebo odkazy, takže náš datový provoz je v tomto směru poměrně slabý, v řádu desítek, maximálně malých stovek MB měsíčně. To ovšem neznamená, že někdo na messengerech nedokáže měsíčně protočit i desítky GB. Stačí si posílat videa, hudbu nebo jiný datově objemnější obsah. Pozor, naopak hovory a videohovory balíček nezahrnuje.

Výpočet je tedy opět velmi individuální. V našem případě by se balíček nevyplatil s žádným tarifem, ale někomu může dobře posloužit. Můžeme se ovšem domnívat, že málokdy někomu s novými tarify Red, které obsahují velkou porci dat. Ale u předplacenek a tarifů Start a Smart bude situace jiná.

Rodina to má levnější

Už výše jsme zmínili, že cena 99 korun u rodinného tarifu platí pro všechny uživatele dohromady, takže na jednu SIM vyjde balíček Vodafone Pass jen na 25 korun. Ovšem například v tarifu Red+ 40 GB je celkem 42 GB dat, takže i zde se vyplatí počítat, zda to nebude jen stokoruna (nebo dvě v případě pořízení obou v současnosti dostupných „passů“) vyhozená do vzduchu. Podobná výhoda platí pro zákazníky, kteří mají k tarifu druhou datovou SIM, balíček platí i pro ni bez příplatku.

Kdo si ani po propočítání není jistý, může si Social Pass aktivovat na zkoušku, do konce listopadu je zdarma.

Video a audio vypadají zajímavěji

U chystaných balíčků Audio a Video Pass budou počty jednodušší, tam lze natočit velké objemy dat velmi snadno. Ale lze očekávat, že balíčky budou dražší než 99 korun měsíčně a otázkou je, o kolik. Stále je tu navíc ve hře rozhodnutí německého regulátora, který může celou službu výrazně zkomplikovat (viz box).