Vodafone by mohl provozovat také pevné linky

Britská společnost Vodafone, která je největším mobilním operátorem světa, má v plánu vstoupit do segmentu pevných linek a nabízet zde především internetové služby. Britskému periodiku The Business to dnes řekl generální ředitel společnosti Arun Sarin.



Vodafone chce konkurovat rivalům vlastnícím pevné linky například službou vysokorychlostního internetu nebo internetového telefonování v systému VoIP. Zatím však nemá žádné plány na koupi operátorů pevných linek, například britské BT Group.



Vodafone se v pátek dohodl na prodeji své problémové japonské mobilní divize, za kterou dostane od internetové společnosti Softbank 1,75 bilionu jenů (350 miliard Kč) - více zde...

V České republice Vodafone loni koupil operátora Oskar a stal se jedním ze tří místních mobilních operátorů.