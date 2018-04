Vodafone bude prodávat předplacenky i v hypermarketech

„Partnerství se společností Star Communications rozšíří dostupnost k identickým předplaceným službám, které Vodafone v současné době nabízí,“ říká Ann Hofvander z Vodafone.

V praxi to znamená, že si budete moci vybrat z nabídky naprosto stejných předplacených služeb, jaké lze nyní koupit v prodejnách Vodafonu třeba v různých obchodních řetězcích. Vypadá to, že si brzy do košíku k rohlíkům a rybímu salátu budete moci přidat i Vodafone kartu.

Po nedávném oznámení počátku diskusí o možnosti sdílení sítí s operátorem T-Mobile, je partnerství se společností Star Communications dalším krokem k naplnění strategických cílů Vodafonu.