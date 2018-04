Vodafone brzy zlevní, slibuje jeho šéf

„Když Oskar začínal, všichni říkali, že nemůže být úspěšný. A on je. Teď máme dvě možnosti. Buď být spokojeni s tím, co máme, a využívat toho, nebo pokračovat, být ještě dravější a snažit se získat větší podíl na trhu, více zákazníků, více útrat od zákazníků, než má konkurence,“ říká v rozhovoru pro MF DNES sedmačtyřicetiletý Australan.

„Přesně to chceme udělat. Výsledkem takové konkurence budou levnější služby pro zákazníky.“

Nový šéf říká, že v Česku vládla v minulých třech až pěti letech ostrá konkurence a ceny klesaly. A podle něj tomu tak bude i nadále. Podle Mahera budou klesat i marže českých operátorů, jež v mezinárodním srovnání patří k nejvyšším.

„Tím, jak se blížíme trhům v západní Evropě, sice náklady jako mzdy rostou, ale současně s tím se snižují ceny. Marže budou menší. Navíc regulátor a nová konkurence také tlačí marže dolů,“ říká Maher.

Maher je s tím, co Vodafone v bývalém Oskarovi udělal, což byla nabídka Vyzkoušej Vodafone, spokojen. Tvrdí, že dosáhli slušných čísel, ale zveřejnit je nemůže. Teď chystá další lákadla.

„Od začátku června například spustíme náš mobilní portál Live. V dohledné době přijdou také změny cen roamingu, jako je třeba Passport,“ říká Maher. Passport je jednotný tarif pro volání ze zahraničí u ostatních operátorů z říše Vodafonu a má zlevnit volání zhruba o třetinu. - více zde

Vodafone podle něho plánuje v Česku rozsáhlé investice. Mimo jiné i do pokrytí a rozšiřování sítě. Konkrétní sumu peněz určenou pro investice nechce uvést, ale peněz má být dost. Česká pobočka není omezena žádným limitem.

Propojíme mobily a internet

Kdo je Graham Maher Maher vedení firmy převzal letos v polovině února, a nahradil tak nejlépe placenou manažerku v Česku Karlu Stephensovou. Jeho odměny jsou však podle jeho slov „obvyklejší“ než u jeho předchůdkyně, která měla plat 30 milionů korun ročně. Poslední rok získala včetně odměn za prodej firmy nadnárodnímu kolosu Vodafone 150 milionů. U firmy pracuje deset let. Do Česka přišel ze Švédska, kde Vodafone připravoval na prodej, protože se britské společnosti na tamním trhu nedařilo. Před tím šéfoval Vodafonu v Austrálii.

Rivaly pro Vodafone nejsou jen zbývající dva čeští mobilní operátoři. „Máme novou konkurenci v podobě třeba internetového volání Skype nebo Google a dalších. Chceme být připraveni konkurovat novou strukturou cen a novými technologiemi,“ říká Maher.

„Zatím je to trošku obecné vyjádření, ale v tuhle chvíli ještě nemůžu být příliš konkrétní. Ale chceme se podívat na to, jak se mohou mobilní služby a internet sblížit a jak mohou nahradit například pevné linky.“

Podle něj pevné linky nemají budoucnost. „Koneckonců v Česku už se nahrazení z velké části stalo nebo děje. Konečný krok, změna u firemních zákazníků, samozřejmě vyžaduje odlišný koncept či myšlenku. S tím chceme přijít,“ tvrdí Maher. Může to podle něho být kombinace bezdrátových technologií - přes kabel nebo budoucích mobilů.

Spojení Českého Telecomu a Eurotelu pod jednu značku O2 se nebojí. Přiznává však, že to je dobrá cesta. „Míříme podobným směrem, ale jdeme jinou cestou. Myslím si, že koupě pevného operátora je vyhazování peněz. Zejména při tak nízkém rozšíření pevných linek, jako je tady.

Jde o to, vyřešit to jiným způsobem. Budeme-li menší, rychlejší, odvážní a draví, máme větší šanci něco dokázat,“ míní Maher. Podle Mahera si Oskar vybudoval v Česku dobrou pozici, kterou chce Vodafone posilovat.

Český Vodafone bude výjimečný

„Mým nejdůležitějším úkolem je to, aby Vodafone Česká republika zůstal tak odlišný nebo výjimečný, jaký byl Oskar,“ říká Maher. „Největší problém by byl, kdybychom všichni vypadali stejně,“ dodává s tím, že lišit se chce i v rámci firemní skupiny a český Vodafone nebude vypadat jako jeho bratři v Německu nebo Velké Británii.

Češi jsou podle něho plní nápadů a jejich vynalézavost a nadšení pro nekonvenční přístup chce využít.

V Česku je dobrá pozice pro to, aby si Vodafone určil, jak by měl jeho byznys vypadat, přeskočit generaci nebo dvě a vyvarovat se některých chyb, které se dějí v západní Evropě. „Česko je z pohledu mobilních služeb v unikátní pozici někde mezi západní Evropou a Východem, a to spíše Asií než Evropou. Co se týče penetrace mobilů, je na tom podobně jako západní Evropa, ale stejně jako v jihovýchodní Asii je tady nízké rozšíření pevných linek,“ vysvětluje Maher.

Mobilní operátoři musí být chytřejší nebo rozumnější ohledně toho, jak využívají infrastruktury a za co utrácejí, upozorňuje. Do budoucna by například u mobilní televize bylo nejhorší vybudovat tři různé televizní sítě. Měla by se podle něho vystavět jedna. „Potom bychom měli být schopni konkurovat v nákladech normálnímu vysílání,“ říká Maher.

„Stejně tak je hloupost mít u hlasových služeb na každém rohu vedle sebe tři stožáry,“ dodává. Podle něj je možné zajistit lepší pokrytí a dále snížit náklady poskytování mobilních služeb, pokud se dohodne s konkurencí na „rozumných podmínkách“ sdílení potřebného vybavení pro přenos.

Zůstaneme česká firma

Nový šéf počítá s tím, že Vodafone i nadále bude firma česká. Líbil by se mu i Čech v nejvyšším vedení. „Samozřejmě, že se budeme dívat po všech vhodných kandidátech v rámci firmy, českého trhu a Vodafonu globálně, nicméně z dlouhodobého horizontu je prioritou rozvíjet české talenty v rámci firmy,“ říká.

Jak dlouho chce v Česku zůstat, neplánuje. „U mě je to prostě tak, že jsem tady, dokud neodejdu. Nemám ani žádné datum ve smlouvě. Bude-li to rok, deset let, to je otázka,“ tvrdí. Své motto už však má. „Mou hlavní pracovní náplní je zajistit, aby Vodafone nezabil Oskara,“ říká Maher.