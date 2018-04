Vodafone razantně brojí proti O2 a T-Mobilu. Sdílení sítí se mu nelíbí

"Podklady, které jsme předali Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jsou podle našeho názoru dostatečné, aby úřad mohl zahájit šetření pro možné porušení soutěžních předpisů," dodal Sharma. Sdílení sítí přinese konkurentům Vodafonu úsporu nákladů při budování vysílačů.

Operátoři Telefónica a T-Mobile se dohodli na sdílení vysílačů pro rychlé mobilní sítě LTE začátkem května. Již dříve uzavřeli dohodu o sdílení sítí GSM a 3G. Český telekomunikační úřad podle svého nedávného vyjádření sdílení podporuje, pokud nejde o exkluzivní dohodu (více zde).

Sdílení sítí čtvrté generace se týká celého území ČR mimo Prahy a Brna. O2 bude zodpovědné za správu a provoz ve východní části území a T-Mobile na západě. Do konce roku chtějí všichni tři operátoři pokrývat rychlým internetem přes 90 procent populace (více zde).

Pokud by se Vodafonu nepodařilo sdílení sítí konkurentů napadnout, mohl by mít vážné problémy. Náklady na výstavbu sítě LTE a její provoz by měl ze všech tří konkurentů jasně nejvyšší (více zde).