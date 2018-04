Vodafone požaduje zastavení aukce. Kvůli změnám regulačních pravidel

"Nemůžeme soutěžit o spektrum, když se během toho mění regulační pravidla na trhu," uvedl Richard Stonavský, ředitel pro regulaci a vnější vztahy společnosti Vodafone. Podle něj může mít souběh obou procesů dopad v miliardách korun a operátor je připraven se bránit právní cestou.

Své připomínky Vodafone podle šéfa ČTÚ Jaromíra Nováka uplatnil stejně jako řada dalších subjektů ve veřejné konzultaci k podmínkám aukce. "Všechny připomínky úřad vypořádá a toto vypořádání zveřejní v zákonné lhůtě," řekl ČTK Novák.

Úřad zahájil analýzu trhu mobilního volání (mobilní originace) již v roce 2011. Analýzu dokončil loni v prosinci s konstatováním, že na trhu není plná konkurence a potřebuje regulaci (více čtěte zde). Ta měla spočívat v zavedení povinnosti pro současné operátory poskytnout velkoobchodní nabídku pro vznik virtuálních operátorů.

Než však úřad stačil opatření schválit, vznikla na trhu téměř desítka virtuálních operátorů a stávající operátoři snížili ceny neomezeného volání o tři čtvrtiny (více ve velkém přehledu nových tarifů).

Nedovolená veřejná podpora pro nového operátora

K navrhovaným podmínkám aukce má Vodafone zásadní výhrady. Nejvíce mu vadí vyhrazení části nejlukrativnějších frekvencí v pásmu 800 MHz pro případného čtvrtého operátora nebo stanovený limit pro množství frekvencí v pásmech 800 a 900 MHz dohromady.

"Ta pásma nejsou substituty. Mimo jiné proto, že v pásmu 900 MHz provozujeme síť GSM s 3,5 milionu zákazníků a její využití pro LTE je tak nereálné," dodal Stonavský.

Problematický je podle Vodafonu i požadavek, aby operátoři novému hráči umožnili využití infrastruktury (tzv. národní roaming) sítí GSM a 3G. To považuje za změnu podmínek vydaných licencí.

"Pokud se podmínky aukce podstatně nezmění, získá díky nim nový operátor nedovolenou veřejnou podporu, kterou navíc ČTÚ již v loňském roce vyhodnotil jako nedůvodnou a právně neobhajitelnou," podotkl Stonavský.

ČTÚ by měl připomínky k podmínkám aukce kmitočtů v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz zapracovat do 24. června. Finální podmínky chce Vodafone podrobit ještě jedné veřejné konzultaci. Tu nedávno připustil i radní ČTÚ Ondřej Malý.

Další průtahy ohrozí vznik čtvrtého mobilního operátora

Takové průtahy však mohou mít vliv na účast čtvrtého účastníka aukce, kterým je finanční skupina PPF. Ta od regulátora mimo zajištění národního roamingu požaduje také naprostou anonymitu účastníků aukce či ochranu proti možnému stlačování marží ze strany stávajících operátorů.

"Bez zachování těchto podmínek v připravované aukci a bez vypsání aukce bez zbytečných odkladů se PPF nové aukce nezúčastní," uvedl letos v dubnu mluvčí společnosti PPF Radek Stavěl.

Možnou neúčast skupiny PPF v nové aukci naznačil již v březnu i zdroj blízký účastníkům původní nevydařené aukce. V případě, že by se měla protáhnout třeba až do září, PPF by se jí nezúčastnila.

Na základě zkušeností z první neúspěšné aukce PPF zároveň poukazuje, že bez splnění uvedených parametrů není vstup nového operátora na český mobilní trh možný.