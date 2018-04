Vodafone a TIW potvrdily jednání o koupi Oskara

Tuzemské vedení společnosti Oskar jednání komentovat nechtělo a odkázalo na mateřskou firmu. Ta upozornila, že není vůbec jisté, zda se transakci podaří dojednat.

"Není žádná záruka, že podmínky, struktura a jiné okolnosti návrhu Vodafonu budou akceptovatelné," sdělila společnost. "Firma nehodlá činit žádná další sdělení, dokud nebude dosaženo dohody, nebo se jednání neukončí," dodala TIW.

TIW dále sdělila, že informaci o jednání uvolnila kvůli spekulacím v tisku. O zájmu Vodafonu o Oskar psalo dnešní vydání Mladé fronty DNES.

Vodafone na českém trhu žádná aktiva nemá a nedávno vypadl z užších nabídek na koupi Českého Telecomu. "Katalyzátorem tohoto procesu (koupě Oskara) je aukce Českého Telecomu českou vládou," řekl agentuře Reuters analytik David Lambert z torontské firmy Canaccord Capital, která TIW sleduje.

Podle analytika Patria Finance Tomáše Gaťka nebude mít vstup silného světového hráče na tuzemský mobilní trh přímý vliv na prodej majority v Českém Telecomu a jeho dceřiné firmě Eurotel. "To, že je Oskar na prodej, se vědělo už nějakou dobu a konkurence musela počítat s tím, že to někdo koupí," uvedl.

Oskar Mobil vstoupil na český trh pod názvem Český Mobil v roce 2000 a na konci minulého roku měl 1,83 milionu zákazníků. "Je to hezký doplněk," komentoval možné převzetí Oskara Vodafonem Damien Chew z londýnské ING Financial Markets.

Vodafone uvedl, že v jednání o koupi podílů TIW v Oskarovi a MobiFonu předkládá nabídku blízkou konečné hodnotě akcií TIW z 8. března. To potvrdila i TIW.

Akcie TIW po zprávě vzrostly na trhu Nasdaq o více než čtyři procenta na 16,5 USD. V úterý uzavíraly na 15,80 USD.

TIW má zhruba 215 milionů akcií. TIW vlastní Oskara téměř ze 100 procent. V rumunském MobiFonu je Vodafone menšinovým partnerem TIW a má právo první nabídky v případě, že by TIW chtěla svůj podíl prodat.

Vodafone zatím na českém trhu aktivity nemá. Jeho případný vstup do společnosti Oskar by podle analytiků zvýšil konkurenční tlak na trhu. Vstup Vodafone by znamenal i výrazné posílení finanční pozice nejmladšího operátora a zřejmě i jeho podíl na trhu, který je nyní kolem 17 procent, shodli se ekonomové oslovení ČTK. Po vypadnutí ze soutěže o Český Telecom má sice zájem Vodafonu o Oskara smysl, rumunská aktiva TIW však zřejmě mají větší potenciál, řekl analytik Chew. "Rumunský trh vypadá o dost atraktivněji, protože mobilní penetrace je zde nižší," řekl Chew.