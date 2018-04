Vodafone a O2 předražovali roaming, tvrdí Evropská komise

BRUSEL 26. července (zpravodaj ČTK) - Evropská komise dnes oznámila, že britští mobilní operátoři Vodafone a O2 účtovali příliš vysoké ceny za roaming. Výsledek jejího šetření by mohl mít následky pro celou Evropskou unii, tedy i Českou republiku, a mohl by vést k levnějšímu telefonování v zahraničí.

"Evropané rok od roku více cestují a používají své mobilní telefony v cizině stejně často jako doma. Vysoká úroveň cen mezinárodního roamingu to ale velmi prodražuje. Kontrastuje také příkře s tarify používanými pro hovory v domácím prostředí," uvedl k tomu komisař Mario Monti. Vyjádřil naději, že postup EK "přispěje k úpravě tohoto stavu".

Pokud se sníží ceny roamingu, u paušálních zákazníků Eurotelu se tato změna okamžitě promítne do cen volání, řekla ČTK mluvčí firmy Diana Dobálová. Poplatek za volání ze zahraničí se totiž určuje podle aktuální ceny účtované daným operátorem. U předplacených karet jsou poplatky dány fixně pro určité oblasti, takže změna cen u dvou operátorů by podle ní zřejmě v tomto případě neměla vliv. Jiná situace by ale nastala, pokud by kroky Evropské komise vedly ke globální změně cen v celém regionu. "O konkrétních změnách poplatků a jejich výši je ale nyní předčasné spekulovat," podotkla mluvčí Eurotelu.

Komise po dlouhém šetření zjistila, že firmy Vodafone i O2 účtovaly v letech 1997-2003 cizím operátorům, pro jejichž klienty zprostředkovávaly spojení na britském území, podstatně vyšší tarify, než jaké samy praktikovaly za podobná spojení pro vlastní zákazníky. Zjistila, že roaming přinesl oběma firmám mnohonásobně vyšší zisky než všechny ostatní služby. Komise konstatovala, že majitelé mobilních telefonů si obvykle v cizině nemají možnost vybrat, kterého operátora budou využívat, nebo o takové možnosti nevědí. To vede k tomu, že operátoři mají ve své výseči trhu dominantní postavení a zákazníci cizích sítí nemají na vybranou. Nefungují tedy normální tržní mechanismy a operátoři nejsou vystaveni konkurenčnímu tlaku, který by je nutil snižovat ceny za roaming.

Vodafone a O2 mají možnost na stanovisko komise písemně odpovědět a vyžádat si také pohovor s EK. Komise pak na podzim učiní konečné rozhodnutí. Podle mluvčího Tilmana Lüdera by jím mohlo být nařízení snížit ceny "v odpovídajícím rozsahu". EK zároveň provádí podobné šetření v Německu. Její verdikty by poznamenaly trh v celé EU, protože problémy s předraženým roamingem existují ve všech zemích. Teprve nové, nyní zaváděné technologie umožní zákazníkům nebo jejich operátorům vybírat v cizině nejlacinější partnery, a vyvolají tak tlak na zlevnění roamingu.

Roaming dává možnost automaticky používat mobilní telefon ke všem běžným operacím i mimo oblast pokrytou signálem smluvního operátora, na základě bilaterálně dohodnutého systému tzv. návštěv v jiných sítích. Je masově využíván vzhledem k tomu, že mobilní telefony dnes má už 81 procent občanů EU; v některých státech je to až 90 procent. Podle Eurostatu bylo loni v srpnu v tehdejší nerozšířené unii v provozu 305,6 milionu mobilních telefonů.