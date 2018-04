Výměnné kryty a super výbava za pár korun. Recenze Vodafone Smart II

Vodafone Smart II nemíří vysoko. Jeho rolí je zastávat pozici nejdostupnějšího chytrého telefonu na trhu, postaveného na operačním systému Android. Přesto se chce blýsknout i slušnou výbavou.

A to se mu daří. Za jeho výrobou stojí dnes už nepříliš vídaný Alcatel. Slávu tohoto výrobce si budou pamatovat především starší generace. Jak ale ukazuje novinka od Vodafonu, stále má co nabídnout. Za necelých 2 600 korun v něm najdete kvalitní procesor, ucházející displej a hlavně možnosti androidu jako takového.

K tomu přidává novinka i promyšlené výměnné kryty, čímž se stává i tak trochu stylovým telefonem. Konkurence pro druhé pokračování superlevného telefonu od Vodafonu sice existuje, za věhlasné značky si ale vždy připlatíte.



Vzhled a konstrukce: pro konzervy i odvazáky

Mobil na první pohled překvapí kvalitou konstrukce. I když totiž nabízí výměnné kryty, jeho tělo je překvapivě pevné a občasné tiché vrznutí mu s chutí odpustíte. Výrobce se v tomto ohledu opravdu snažil a oproti předpokladům působí telefon pevně a kvalitně. Otázkou samozřejmě zůstává, jak dlouho mu to při denním používání vydrží.



Plusy a minusy Proč koupit?

výborný poměr výkon/cena

elegantní vzhled a výměnné kryty

snadné ovládání

Proč nekoupit? kompromisy ve výbavě

občasné povrzávání krytů

slabší fotoaparát

Díky dvoudílným výměnným krytům lze základního antracitového elegána navíc snadno přetvořit ve stylový telefon plný barev. Kryty jsou tvořeny rámečkem a zády, přičemž v základním balení najdete hned po čtyřech barvách od každého dílu (šedá, žlutá, fialová, růžová). Celkem tak lze vytvořit šestnáct barevných variant telefonu. Po dva týdny tak v klidu můžete mít každý den jiný.

Swatch koncept, jak tuto vlastnost s odkazem na slavné hodinky operátor nazývá, je geniálním zpestřením jinak poněkud nudného vzhledu. S telefonem si ale ve společnosti ostudu neuděláte, velmi nízkou cenovku by mu na první pohled tipoval jen málokdo.

Elegantní vzhled podtrhuje lesklý rámeček po obvodu telefonu s povrchovou úpravou imitující kov. I přes drobné nedostatky konstrukci chválíme. Příjemné jsou i rozměry telefonu 109 × 58 × 12,3 cm. Někomu však může vadit vyšší hmotnost 120 gramů.

Displej a ovládání: mnohem lepší prcek

Nejpodstatnější změnou oproti předchůdci je větší úhlopříčka displeje. Vodafone totiž v průzkumu zjistil, že platí přímá úměra mezi úhlopříčkou displeje a chutí uživatele konzumovat na něm služby. Oproti původnímu Smartu tak displej narostl o 0,4 palce (z 2,8 na 3,2 palce) a rozlišení se zvýšilo z mrzkých 320 × 240 bodů na HVGA (480 × 320 bodů). Rastr je tak jemnější a nenároční uživatelé, pro které je přístroj určen, budou zřejmě spokojeni.

Stejně jako u předchůdce používá displej kapacitní technologii dotykové vrstvy. Ta měla u původního Smartu premiéru a pokračovatel ji logicky zachovává. To je dobře, jelikož kapacitní displeje jsou pro ovládání prsty mnohem příjemnější. Barevné podání je díky podpoře 262 tisíců barev poměrně věrné, čitelnost na slunci při nejvyšším jasu dostatečná.

Ovládací prvky žádnou revoluci nepřinášejí. Pod displejem po vzoru všech moderních androidů najdeme už jen čtveřici senzorových ovládacích prvků (home, menu, zpět a hledání), horní strana telefonu nabízí klávesu pro vypnutí/zapnutí, napravo pak najdeme ovládání hlasitosti (zoomu fotoaparátu) a spoušť fotoaparátu, pomocí níž lze přidruženou aplikaci také snadno spustit.

Pro lidi s rukou dřevorubce sice bude občas ovládání komplikovanější, nicméně reakce jsou přesné a díky posílenému procesoru i poměrně svižné. Oproti předchůdci navíc dostal telefon do vínku novější systém Google Android ve verzi 2.3 Gingerbread.



Telefonování a zprávy: hlavní je si zvyknout

Nebudu zastírat, že nejsem zrovna fanouškem androidích telefonů. Na systému sice oceňuji širokou paletu dostupných aplikací, které usnadňují v mnoha ohledech běžný každodenní život, i snadné ovládání z pohledu pohybu v menu i mnoha dalších funkcí, ale nemohu se zbavit dojmu, že na základní poslání telefonu se u tohoto systému jaksi pozapomnělo.

Ovládání telefonních funkcí a SMS/MMS zpráv mi tak připadá příliš složité a v systému nepatřičně upozaděné. Například po vstupu do kontaktů se mi oproti předchůdci (kde jsme to mimochodem chválili) nenabízí okamžitě hledání v kontaktech. Situace, kdy bude kýžený člověk hned na první obrazovce, nastane skutečně jen málokdy, proto ani za mák nerozumím tomu, proč by vyhledávání nemohlo být nabídnuto automaticky namísto jeho vyvolávání patřičnou senzorovou klávesou. Škoda.

Stejně tak mi přijde nedomyšlené vytáčení hovorů. Telefony už v dřevních dobách uměly nabízet během zadávání čísla shody v telefonním seznamu, což bylo velmi praktické ve chvíli, kdy si číslo na daného člověka pamatujete a nechcete jej složitě vyhledávat v seznamu. Zkrátka začnete psát číslo, telefon vám nabídne shody, uvidíte kontakt a klik, vytáčíte. To jsou funkce, které ovládání hovorů velmi zpříjemňují a moderní smartphony na ně nepochopitelně kašlou.

U zpráv si pak těžko zvykám na titěrné klávesy softwarové QWERTZ klávesnice. Nepomohou tomu ani externí aplikace pro změnu systému zadávání, zde ale vidím hlavní vinu ve stále příliš malé úhlopříčce displeje (tedy v porovnání s velikostí mé ruky). Příjemnou změnou oproti předchozímu modelu je dostupnost technologie Swype, díky níž lze jen přejíždět po jednotlivých klávesách, a inteligentně tak zadávat jednotlivá slova. Chce to čas a zvyk, nakonec to ale funguje skvěle.

Až se vám ovládání androidu dostane pod kůži, zřejmě si už na dříve příjemné drobnosti ani nevzpomenete. Z pohledu správy kontaktů a zpráv, jejich možností, obsáhlosti a spojených funkcí asi nelze androidu nic moc vytknout, ale praktické "drobnosti" mi prostě chybět nepřestanou.

Organizace a data: superlevný pracant

Překvapivě obsáhlou paletu funkcí nabídne tento cenový střízlík pracovně vytíženým lidem. Za ryze manažerského pomocníka sice označit nelze, základní operace s ním ale vyřídíte s dostupnými aplikacemi rychle a elegantně.

Díky androidu například není problém mít neustále synchronizované kontakty, kalendář a maily přes Microsoft Exchange, v telefonu je také SyncML klient. Běžní uživatelé však raději sáhnou po tradičním Gmailu či jiných schránkách, které lze snadno obsluhovat v připravené e-mailové aplikaci. Náročnější majitelé pak ocení kancelářský balík OfficeSuite či správce souborů. Samozřejmostí je kalendář, kalkulačka a možnost instalování dalších aplikací, které by vám chyběly.

Větší displej nabízí také komfortnější prohlížení webu pomocí připraveného prohlížeče. V tomto ohledu nabídne telefon ucelenou škálu datových technologií, od GPRS přes HSDPA (7,2 Mbps) až po wi-fi. Počítejte ale s tím, že prohlížení webu a používání dalších na data náročných aplikací rapidně zkrátí dobu výdrže baterie, která se při běžném používání zaokrouhlí na zhruba dva dny.

Stejné pak platí i při využívání vestavěné A-GPS navigace. Tu lze považovat za příjemného pomocníka v nouzi. Stále malá úhlopříčka displeje ale nenahrává nasazení telefonu jako hlavního navigačního přístroje na vašich cestách. Limitující je navíc z tohoto pohledu i kapacita interní paměti 150 MB. V základu však najdete i 2GB microSD kartu. Telefon pak zvládne kartu s kapacitou až 32 GB.

Sluší se doplnit , že telefon nepodporuje Flash. Kdo ho potřebuje, musí se poohlédnout jinde.

Zábava: je to lepší,ale zázraky nečekejte

Předchůdci jsme vytýkali především omezenou škálu zábavních funkcí. To platí i pro novinku. I když má silnější procesor (místo 528 nově 832 MHz), s videi ve vyšším rozlišení se stále trošku pere. Přesto lze mluvit o znatelném vylepšení při zachování stejné ceny, zejména pak co se fotoaparátu týče.

Ten má rozlišení 3,1 Mpix a dokáže nahrávat videa ve VGA kvalitě (640 × 480 pixelů). Bohužel postrádá automatické zaostřování a i když se papírově jeho kvalita zvýšila, výsledné snímky stále za moc nestojí. Hledáte-li kvalitní fotomobil, musíte sáhnout po dražších telefonech. Pro MMS a e-mail je ale fotoaparát naprosto dostačující a díky LED blesku zachytíte momentky i v šeru či tmě.

Zábavní funkce doplňuje kvalitní hudební přehrávač, u nějž však postrádám ekvalizér (lze vyřešit instalací jiného přehrávače z aplikačního obchodu), rádio, galerie fotografií či aplikace pro přehrávání videí z YouTube. Celou škálu funkcí a aplikací pak lze do telefonu snadno doinstalovat, a podstatně ho tak vylepšit.

Ukázkové fotografie z telefonu Vodafone 860 Smart II

Shrnutí: lepší, hezčí a stále za skvělou cenu

Model Smart II pokračuje v trendu superlevných chytrých telefonů s androidem, který Vodafone nastartoval už v roce 2010 modelem 845. Postupem času je tak snadné vypozorovat, jak cena levných chytrých telefonů neustále klesá. Dnes recenzovaný kousek seženete u Vodafonu za 2 577 korun, a to neblokovaný a bez dotací. Dojít si tak pro něj mohou i zákazníci konkurence. V roce 2010 stál model 845, který byl podstatně méně vybaven, zhruba 3 500 korun.

Vodafone Smart II je vzhledem k ceně velmi dobře vybavený telefon, který se navíc od ostatních superlevných telefonů odlišuje originální koncepcí výměnných krytů. Přináší ucelenou paletu funkcí a jen drobná omezení, která ale nelze brát vzhledem k jeho určení jako podstatná minus.

Přístroj je určen začínajícím či méně náročným uživatelům, kterým nabídne skvělý start do světa moderních chytrých telefonů. Konkurenci mu na trhu budete hledat jen těžko. Tím nejsilnějším argumentem pro koupi tohoto telefonu je cena. Za tu totiž budou jinde k mání jenom obyčejné "hloupé" telefony.

Samsung nabídne například pokračovatele řady Star s pořadovým číslem III. Ten má ale podstatně nižší rozlišení displeje. Nokia může v dané cenové kategorii kontrovat modely Asha 305 a 306, které mají horší výbavu, ale jsou také o několik stokorun levnější.

Nejlevnější chytrý Samsung, model Pocket, stojí asi 3 000 korun a má podstatně horší výbavu. Podobně je na tom HTC Explorer, který má alespoň HVGA rozlišení displeje jako Vodafone. U Huawei se dají do 3 000 korun koupit starší modely Ideos X1 a X3 nebo Sonic, který výbavou odpovídá smartphonu od Vodafonu.

Asi nejzajímavějším kouskem z případných konkurentů je ale ZTE Blade, které lze sehnat za 2 700 korun. Displej má přitom úhlopříčku 3,5 palce a podstatně lepší WVGA rozlišení.

Vodafone 860 Smart II a konkurence

Vodafone 860 Smart II Vodafone 860 Smart II zaujme především nízkou cenou. Je určen hlavně pro méně náročné uživatele nebo pro ty, kteří se smartphony začínají. Dotykový displej s úhlopříčkou 3,2 palce má rozlišení 320 × 480 obrazových bodů a 3,2megapixelový fotoaparát nepostrádá blesk. Hudbu bude možné poslouchat i z FM rádia s RDS. Cena: 2 577 Kč

Samsung Star 3 Samsung Star 3 navazuje na populární dotykový mobil, kterého se prodalo po celém světě více než 30 milionů kusů. Výbava telefonu zahrnuje 3,2megapixelový fotoaparát bez automatického ostření a blesku. Videa lze nahrávat pouze v nizoučkém rozlišení QCIF. K dispozici je MP3 přehrávač a FM rádio s funkcí RDS. Cena: 2 490 Kč

Nokia Asha 306 Nokia Asha 306 je jednoduchý telefon s podporou připojení na internet přes wi-fi. Podporuje pouze sítě GSM a datové přenosy EDGE. Dotykový displej s rozlišením 400 x 240 obrazových bodů je pouze rezistivní. Fotoaparát je dvoumegapixelový. Automatické ostření chybí. Cena: 2 100 Kč