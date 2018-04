Voda nad telefony ještě pořád umí vyhrát

Na konci minulého týdne se v jižních Čechách rozpoutala živelná pohroma, kterou způsobil silný několikadenní déšť. Takové krizové situace kladou obrovské nároky nejen na lidskou psychiku a obratnost záchranářských týmů, ale také na sítě a ústředny telekomunikačních společností. Povodeň naštěstí nedosáhla katastrofických rozměrů, příroda se celkem brzy umoudřila, ale problémům s telefonováním se lidé na Českobudějovicku nevyhnuli. Jak se operátoři s krizovou situací vyrovnali a jak jejich sítě fungovaly?

Eurotel – komplikace s výpadky proudu

Síť Eurotelu byla po celou dobu krizové situace v provozu, v důsledku výpadku elektrické energie běžely základnové stanice na náhradní pohon. „Všechny BTS fungovaly na baterie, jež vydrží napájet stanice zhruba 4-8 hodin. Po této době byly napájeny z dieselových agregátů,“ řekl nám Jan Kučmáš, tiskový mluvčí Eurotelu. „Žádná naše BTS naštěstí nebyla zatopena, pouze jsme síť posilovali dvěma mobilními BTS z důvodu navýšení počtu hovorů,“ dodal Kučmáš.

V pátek odpoledne byla již většina základnových stanic v normálních chodu. „Pouze dvě BTS jsou ještě napájeny dieselovými generátory, ostatní již elektrickým proudem,“ uvedl Kučmáš. Podobný stav se držel i včera, kdy asi šestina Českých Budějovic byla ještě stále bez proudu. V současné době má Eurotel stále v terénu posílený krizový tým, čímž chce zamezit případným komplikacím při zhoršování počasí.

T-Mobile – zatopená BTS

Rovněž síť T-Mobile byla celou dobu v provozu, ale příval vody zatopil jednu základnovou stanici. „Jedna naše BTS byla zatopena v budově v centru Českých Budějovic, voda způsobila její odpojení z provozu,“ řekl nám Jiří Hájek, tiskový mluvčí T-Mobile. Podle Hájka pracovníci firmy brzy navýšili kapacitu okolních BTS, takže výpadek stanice nebyl patrný.

„Situaci podrobně monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme. Naši technici jsou připraveni flexibilně reagovat na vzniklou situaci jako v případě povodní v jižních Čechách. Máme k dispozici jak náhradní generátory pro případné přerušení dodávky elektrické energie, tak i mobilní BTS, pokud by to situace vyžadovala,“ dodal Hájek. V pátek odpoledne již síť T-Mobile fungovala bez problémů.

Oskar – žádný problém

„V době největší povodňové krize byly všechny naše BTS plně funkční, některé běžely na náhradní pohon,“ řekl Igor Přerovský, tiskový mluvčí Oskara. „Nezaznamenali jsme žádné výpadky, myslím, že jsme situaci zvládli dobře,“ dodal Přerovský. Také technici Českého mobilu mají připraveny záložní zdroje, provoz jeho sítí je zajišťován jako v normální běžný den, pouze se zvýšenou opatrností.

Telecom – 15 cm vody v ústředně

Ve čtvrtek nefungovaly v Českých Budějovicích 1762 pevné linky Telecomu. Vyřazení linek z provozu způsobilo zatopení vedlejší telefonní ústředny, kam se dostalo 15 cm vody.

„Před polednem jsme museli vypnout lokální ústřednu v Českých Budějovicích, do které začala téct voda, a tím hrozilo zničení elektronického zařízení. Citlivější zařízení ústředny jsou sice umístěna v horních patrech, takže jim by přímý zásah vodou hrozit neměl, ale v přízemí se nacházejí rozvodné kabelové sítě,“ uvedl Vladan Crha z Telecomu. Před 18 hodinou byly linky opět zprovozněny. Také technici Telecomu museli u některých ústředen použít náhradní dieselový zdroj. V pátek odpoledne fungovaly všechny linky bez problémů, pouze některé ještě běžely na náhradní zdroje energie. „V době povodní stále monitorujeme situaci, máme v terénu speciální krizový štáb, takže na další přívaly vody bychom měli být dobře připraveni,“ dodal Crha.

Krizové mobily nefungovaly

Krizové mobilní telefony, které jsou určeny pro koordinaci záchranných složek, nefungovaly v době čtvrtečních a pátečních povodní v jižních Čechách zdaleka tak, jak by měly. „Krizové mobily s vyšší prioritou fungovaly všechny. Majitelé telefonů s nižší prioritou se nemuseli dovolat z důvodu přetížení sítě,“ sdělil nám tiskový mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš. Právě s firmou Eurotel uzavřelo počátkem roku ministerstvo vnitra kontrakt na dodávku 19 000 telefonů pro záchranáře, policii, samosprávu a státní instituce, které jsou zapojeny do systému krizového řízení. „Technicky nelze zajistit, aby se v podobných situacích, kdy "všichni volají všem", také každý dovolal. Žádná síť totiž není koncipována na 100% zatížení,“ dodal Kučmáš.

Zhruba 30 lidem, kteří byli při řízení záchranných prací při povodních nejdůležitější, a tudíž mají mobily s vysokou prioritou, i ve čtvrtek jejich "krizové" mobilní telefony fungovaly. Tisícovky dalších, jimž stát tyto mobily dal, mohly mít s komunikací problémy. „V situaci, jaká nastala ve čtvrtek, se prudce zvýší počet volání na tísňové, tedy hasičské, policejní a zdravotnické linky. V přetížené síti se pak někdy lze dovolat jen na tyto linky s nejvyšší prioritou. Ve čtvrtek takovou prioritu po dohodě s operátorem dostalo ještě dalších 30 krizových mobilních telefonů,“ uvedl pro ČTK šéf odboru komunikačních a informačních systémů Hasičského záchranného sboru Luděk Štolba.

Štolba dále řekl, že nejvyšší prioritu dostali lidé, kteří skutečně přímo řídí záchranné práce. "Například jsme ji vyřizovali krajskému řediteli hasičského záchranného sboru v jižních Čechách a vybraným pracovníkům operačních pracovišť," dodal Štolba pro ČTK. Výkon Eurotelu podle něj sice nebyl stoprocentní, na druhé straně se na krizové situace prý nikdy nelze připravit stoprocentně. Dále řekl, že nynější zkušenosti poslouží jako podklad pro odstranění podobných problémů v budoucnosti. „Nejvyšší prioritu nelze přidělit všem, byla by to diskriminace ostatních občanů, nabouralo by to síť, ale hlavně by to omezilo přístup k tísňovým linkám policie, hasičů a lékařů,“ tvrdí Štolba. Z 19 000 krizových mobilních telefonů jich je doposud v oběhu zhruba polovina. >

Zatížení linek

V krizové situaci se snaží lidé spojit s okolním světem, vytáčejí čísla svých známých, krizových štábů nebo záchranářských center, a tím dochází k přetěžování mobilních i pevných linek. Jak byly linky průběžně zatěžovány, nám dobře popsal Jan Kučmáš z Eurotelu, u T-Mobile byl časový sled zatížení velmi podobný (absolutní vrchol zaznamenali kolem 9. hodiny, kdy byl provoz vyšší zhruba o 100 procent). Oskar ve čtvrtek zaznamenal více než 50% navýšení hovorů.

Čtvrtek 8. 8.

5.00 – zatížení linek o 50 % než je běžné v normální den

7.00 – absolutní špička (o 60 %, než je běžné), následně provoz mírně klesal

10.00 – zatížení linek opět stoupá

14.00 – druhá špička (nárůst o více než 5 %)

18.00 – stále velmi navýšený počet hovorů začíná mírně klesat

20.00 – stav normální špičky (jako běžný den v 11.00)

22.00 – situace se stabilizuje a lidé volají jako v jiný běžný všední den



Pátek 9. 8.

V pátek po celý den byly linky zatíženy asi o 20 % více, než je běžné, nejvíce v době mezi 10 a 11 hodinou dopoledne.

Přetěžování linek v době krize je asi největším problémem. Žádný operátor totiž nemá svou síť koncipovánu na stoprocentní využití, jednotlivé BTS jsou přetěžovány (situace podobná jako například při dopravní zácpě), každý se chce dovolat, ale nakonec se nedovolá nikdo, nebo jen málokdo. Proto by měly fungovat alespoň krizové mobily, ale ani to se prozatím nedaří naplno zajistit. I záplavy menšího rozsahu způsobují operátorům nemalé problémy. Velká voda je stále velkým problémem pro telefonní spojení.